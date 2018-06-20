Контрразведка России нашла среди топ-менеджеров "Интер РАО" шпионку

По данным "Коммерсант", контрразведчики "в течение длительного времени негласно наблюдали за контактами Цуркан". Ее доставили в следственное управление ФСБ в пятницу, 15 июня.

В тот же день Лефортовский суд удовлетворил ходатайство органов следствия о взятии под стражу Карины Цуркан, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).



Карина Валерьевна Цуркан — полная тезка арестованной — с 2012 года занимает пост члена правления ПАО "Интер РАО" — одной из крупнейших энергетических госкомпаний в России, правление которой возглавляет Борис Ковальчук (сын совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука), а совет директоров — глава "Роснефти" Игорь Сечин.



Члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан предъявлено обвинение в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну и иную охраняемую законом информацию в интересах ряда разведсообществ иностранных государств, в том числе Румынии, сообщил РБК со ссылкой на свой источник.



В "Интер РАО" Цуркан руководила блоком трейдинга, то есть курировала экспорт и импор?т электроэнергии ("Интер РАО" — единственный уполномоченный поставщик электроэнергии за рубеж), в том числе в Китай, Финляндию, Польшу и страны Балтии. До этого Цуркан была руководителем дивизионов "Европа" (в 2011–2012 годах) и "Молдова, Украина, Румыния" (в 2010–2011 годах).

Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам. В случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене, сообщил ТАСС. Однако в годовом отчете "Интер РАО" за 2017 год указано, что Цуркан является гражданкой России, пишет РБК.