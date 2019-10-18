Футболист сборной России отремонтировал аудиторию в педуниверситете

Александр Ерохин окончил магистратуру в этом году. По словам преподавателей, он дистанционно выполнял все задания и приезжал на сдачу экзаменов.
Ремонт аудитории — это подарок университету. Помещение оформлено в бело-голубых «зенитовских» тонах, потому что в составе этого клуба алтайский футболист стал чемпионом Российской премьер-лиги.
Аудиторию откроют в конце месяца. Ее назовут в честь Александра Ерохина.
Ранее известный спортсмен, футболист сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов перечислил 400 тысяч рублей на ремонт дома культуры в селе Костин Лог Мамонтовского района.