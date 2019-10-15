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Жизнь

В алтайском селе на деньги футболиста Смолова отремонтировали дом культуры

В селе Костин Лог Мамонтовского района восстановили крышу в доме культуры. На этот ремонт известный спортсмен, футболист сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов перечислил 400 тысяч рублей.

Дом культуры в селе Костин Лог
Дом культуры в селе Костин Лог
www.instagram.com/kostin_log/

«Ура! Закручен последний саморез, и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома культуры окончен», — сообщили на странице села в Instagram.

Сельчане написали, что теперь они готовы поблагодарить спонсоров лично и совсем скоро начнут рассылать благодарственные памятные открытки."А также сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Федором Смоловым — и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому культуры его имени", — пишут местные жители.

С чего все началось?

Летом 2019 года Федор Смолов участвовал в ютуб-шоу Comment Out. Он отказался от одного из заданий и в качестве наказания перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог.

Соперником Смолова стала Ольга Бузова. В одном из эпизодов Смолов должен был выбрать: написать мерзкий комментарий в Instagram Дмитрия Нагиева или оплатить ремонт крыши Дома культуры.

«400 тысяч, вы прикалываетесь? Хорошая, конечно, идея, но… Будет теперь Дом Культуры имени Федора Смолова, в селе. Это лучше, чем там шампанское заказывать, правильно? Лучше Дому культуры помочь. Блин, сходил на Comment out», — посмеялся в эфире спортсмен.

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