В алтайском селе на деньги футболиста Смолова отремонтировали дом культуры

«Ура! Закручен последний саморез, и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома культуры окончен», — сообщили на странице села в Instagram.
Сельчане написали, что теперь они готовы поблагодарить спонсоров лично и совсем скоро начнут рассылать благодарственные памятные открытки."А также сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Федором Смоловым — и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому культуры его имени", — пишут местные жители.
С чего все началось?
Летом 2019 года Федор Смолов участвовал в ютуб-шоу Comment Out. Он отказался от одного из заданий и в качестве наказания перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог.
Соперником Смолова стала Ольга Бузова. В одном из эпизодов Смолов должен был выбрать: написать мерзкий комментарий в Instagram Дмитрия Нагиева или оплатить ремонт крыши Дома культуры.
«400 тысяч, вы прикалываетесь? Хорошая, конечно, идея, но… Будет теперь Дом Культуры имени Федора Смолова, в селе. Это лучше, чем там шампанское заказывать, правильно? Лучше Дому культуры помочь. Блин, сходил на Comment out», — посмеялся в эфире спортсмен.