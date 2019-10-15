В алтайском селе на деньги футболиста Смолова отремонтировали дом культуры

В селе Костин Лог Мамонтовского района восстановили крышу в доме культуры. На этот ремонт известный спортсмен, футболист сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов перечислил 400 тысяч рублей.

«Ура! Закручен последний саморез, и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома культуры окончен», — сообщили на странице села в Instagram.

Сельчане написали, что теперь они готовы поблагодарить спонсоров лично и совсем скоро начнут рассылать благодарственные памятные открытки."А также сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Федором Смоловым — и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому культуры его имени", — пишут местные жители.

С чего все началось?

Летом 2019 года Федор Смолов участвовал в ютуб-шоу Comment Out. Он отказался от одного из заданий и в качестве наказания перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог.

Соперником Смолова стала Ольга Бузова. В одном из эпизодов Смолов должен был выбрать: написать мерзкий комментарий в Instagram Дмитрия Нагиева или оплатить ремонт крыши Дома культуры.