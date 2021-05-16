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Жизнь

Футболист Александр Соболев сдержал слово и устроил праздник алтайской девочке, которой подарил протез

Уроженец Барнаула, форвард «Спартака» Александр Соболев в феврале помог Ксюше Стебуновой из села Верх-Катунское приобрести протез предплечья. Еще он пообещал встречу на московском стадионе и сдержал слово, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Александр Соболев и семья Стебуновых.
Александр Соболев и семья Стебуновых.
Пресс-служба ф/к "Спартак".

Восьмилетняя Ксюша Стебунова приехала с родителями в столицу, чтобы установить протез. Футболист пригласил семью Стебуновых на «Открытие Банк Арену», где провел девочке экскурсию по музею «Спартака» и устроил ей сюрприз.

Недавно Ксюше исполнилось восемь лет — на табло стадиона она увидела поздравление с днем рождения и получила от Соболева футболку с автографом. В спортбаре ее ждал праздничный торт.

Ксения Стебунова родилась с недоразвитой левой кистью. Этой зимой она стала подопечной фонда «Спартак — детям». Узнав о том, что землячке нужна помощь, Соболев перевел на счет всю требуемую сумму — 238 тыс. рублей.

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