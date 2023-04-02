Футболка от легенд «Барселоны» и пожелание удачи от Цоя. Подлинные автографы продают за безумные деньги на «Авито»

Фанаты футбольного клуба «Барселона» и музыкальной группы «Кино» решили расстаться с памятными подарками от своих кумиров. На «Авито» продают футболку с автографами Иньеста, Месси и Хави и плакат с настоящей подписью Виктора Цоя за миллионы рублей.

Футбольный фанат продает абсолютно новую именную футболку клуба «Барселона» (Месси) за 5 млн рублей. На ней расписались сразу три легенды клуба: Лионель Месси, Хави Эрнандес и Андрес Иньеста.

Продавец покупал футболку в официальном магазине ФК «Барселона» в столице Каталонии. Позже футбольные игроки оставили свои автографы на ней.

«Возможно, единственная футболка с совместной подписью именно этих трех уникальных футболистов», — комментирует продавец.

Чуть подешевле — за 1,8 млн рублей — продают плакат с подлинный автографом Виктора Цоя, солиста музыкальной группы «Кино». Размеры плаката составляют 60 см на 80 см.

Виктор Цой подписал этот плакат продавцу в 1989 году.

В качестве доказательства подлинности автографа продавец готов предоставить совместное фото.

Постер с подлинным автографом Виктора Цоя Авито Постер с подлинным автографом Виктора Цоя Авито Постер с подлинным автографом Виктора Цоя Авито

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