Фюзеляж самолета после крушения в черной пустыне стал достопримечательностью

Туристы устремились к месту крушения самолета в Исландии — фото и видео с ним становятся вирусными.

Главная достопримечательность пустоши Сольхеймасандур — остов американского транспортного самолета Douglas Dakota C-117. Он потерпел здесь крушение в ноябре 1973 года. Навсегда застрявший посреди черной пустыни транспортник привлекает любителей фантастических «инопланетных» пейзажей, блогеров и профессиональных фотографов.

Крушение

В городе Кеблавик на полуострове Рейкьянес была расположена авиабаза США. <Она оставалась там до вывода американских частей из Исландии в 2006 году>.

Кроме авиабазы, на острове находились радиолокационные базы. Во время рокового крушения Douglas Dakota C-117 доставлял провизию к одной из них, пишет mail.ru.

Одна из главных версий крушения — резкое изменение погоды. Во время полета усилился ветер, а температура опустилась до минус 10. Оба двигателя обледенели, и самолет с 7 пассажирами на борту начал терять высоту.

Самолет летел по направлению к скалам. После столкновения не смог бы выжить никто.

Посадка

Пилот постарался направить судно в сторону океана, что давало людям на борту небольшой шанс остаться в живых.

Обледеневший пляж с черным песком сыграл роль посадочной полосы.

Пилот плавно посадил самолет. Все находившиеся на борту не только выжили, но и не получили ни одной царапины. Уже через час их эвакуировали спасатели.

Самолет разобрали, забрали двигатели и все детали, которые еще могли пригодиться. Остался только фюзеляж, который и стал туристической достопримечательностью.

Приземления и приводнения

15 августа августа пилоты самолета «Уральских авиалиний» после попадания чаек в двигатели Airbus посадили лайнер на кукурузное поле у аэродрома Жуковский. Посадка успешно прошла спустя 90 секунд после взлета. Все пассажиры и члены экипажа живы.

Самолет «Уральских авиалиний» А-321 совершил посадку в кукурузном поле vk.com/aerobryansk

В сентябре 2010 года ТУ-154М летел по маршруту Удачный — Москва. Однако через 3,5 часа после взлёта на борту вырубилось все электропитание. Бортовые навигационные системы отключились, отключились и электронасосы, двигатели работали на ограниченном ресурсе. До аэропорта назначения самолет долететь бы не смог — нужна была посадка.

Когда самолет вышел из низкой облачности в районе Ижмы (Республика Коми), летчики увидели болото, в которое садиться было нельзя. А после разворота командир экипажа увидел старую взлетно-посадочную полосу, которую использовали как вертолетную площадку.

Экипажу удалось посадить борт посреди тайги, а аварийную посадку выехавшего за пределы взлетной полосы самолета смягчили молодые деревья, выросшие после того, как полоса была заброшена. Ни один из 72 пассажиров и девяти членов экипажа не получил ни царапины.

Аварийная посадка Ту-154М в заброшенном аэропорту в Коми в 2010 году. vk.com/id266493667

Аварийная посадка A320 на Гудзон произошла 15 января 2009 года. Airbus A320−214 авиакомпании US Airways выполнял плановый рейс AWE 1549 по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл. Однако через 90 секунд после взлета столкнулся со стаей канадских казарок. У самолета отказали оба двигателя. Экипаж благополучно посадил самолет на воду (приводнился) реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на его борту 155 человек (150 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили, 83 человека получили ранения — 5 серьезные (больше всех пострадала одна стюардесса) и 78 незначительные.

Авиапроисшествие легло в основу фильма «Чудо на Гудзоне».