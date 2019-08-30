На авиасалоне МАКС-2019 продают кукурузу со знаменитым слоганом бортпроводника А-321

На авиасалоне МАКС-2019 начали продавать кукурузу под слоганом «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы». Эту фразу произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий аварийного самолета Airbus после посадки в поле.

Надпись нанесена на ярко-желтый киоск, стоящий близ павильонов авиасалона, сообщает РИА Новости из Жуковского. Горячая кукуруза с солью стоит здесь 200 рублей. Продавец Денис отметил, что покупатели улыбаются, слоган немного даже стимулирует продажи.

Бортпроводник произнес эти слова в громкоговоритель — так он указал пассажирам, как им пробираться через поле кукурузы на дорогу, пишет m24.ru.

Между тем авиакомпания «Уральские авиалинии» уже выпустила футболки с этой фразой бортпроводника.

Ранее сообщалось, что житель Саратова начал продавать «целебную» кукурузу. Мужчина уверял, что початки собраны с поля у аэродрома «Жуковский», куда после отказа двух двигателей приземлился самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний».

Инцидент произошел 15 августа. Самолет вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20−30 метров столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в воздухозаборники, двигатели у самолета «заглохли».

Самолет «Уральских авиалиний» А-321 совершил посадку в кукурузном поле vk.com/aerobryansk

Пилоты посадили самолет спустя 90 секунд после взлета в кукурузном поле. Посадка прошла успешно, никто из пассажиров не погиб. Пожара удалось избежать.

Летчикам того самолета присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.