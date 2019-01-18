Гадание в Сочельник: как узнать свою судьбу и стоит ли это делать

Как гадают на Святки?
Существует несколько общепринятых правил, которые соблюдают желающие узнать будущее. Например, гадают в тишине в полночь, выключив электроприборы. С себя снимают браслеты, ремни и кольца, а также крестики.
Самые популярные гадания — на суженого.
- Гадание по нитям. Гадать должны обязательно несколько девушек. Всем раздаются нити одинаковой длины. Девушки берут свои нитки левой рукой за один конец, а другой конец одновременно поджигают. Чья нитка сгорит раньше всех, та и выйдет замуж первой. У кого же нитка потухла, той ждать своей свадьбы еще очень долго.
- Гадание по листочкам с именами. На нескольких небольших листочках бумаги написать мужские имена и перед сном положить их под подушку. Утром, проснувшись, достать первый попавшийся листочек. Какое имя на нем написано — так и будут звать суженого.
- Гадание по спичкам. Предсказать, суждено ли девушке быть вместе со своим возлюбленным, помогут спички. По бокам спичечного коробка вставляются две спички и поджигаются. Если сгоревшие головки соединятся, можно не сомневаться — любовь пары будет вечной. Если же сгоревшие спички остались на своих местах или наклонились в разные стороны — у загаданной пары нет совместного будущего.
Кроме того, на Святки гадают на судьбу.
- Гадание с кошкой. Узнать, осуществится ли в ближайшее время заветная мечта, поможет любимый питомец. Для этого нужно проговорить желание и позвать кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой — желание скоро сбудется, если правой — осуществиться мечте, к сожалению, не суждено.
Почему православная церковь не одобряет гадания?
Церковь запрещает гадания на Святки (как и в другие дни года), пишет «Фома». Христиане считают гадания языческой традицией, и даже — опасным грехом. Поэтому это занятие недопустимо в святые дни от Рождества до Крещения.