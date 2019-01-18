Гадание в Сочельник: как узнать свою судьбу и стоит ли это делать

Святки — это период от Рождества до Крещения, с 7 по 18 января. Существует поверье, что это время подходит для гаданий: якобы на Святки можно одним глазком увидеть свое будущее. Altapress.ru выяснил, как гадают на Святки и почему православная церковь запрещает гадать.