Рождество Христово 2019: что нельзя делать в праздник

Рождество Христово в 2019 году отмечают 7 января. Православные готовились к этому великому празднику 40 дней, во время Рождественского поста. Рассказываем, в чем суть праздника, с какими традициями он связан, что можно есть и что нельзя делать на Рождество Христово 2019.

В чем суть Рождества Христова?

Рождество — христианский праздник. Он посвящен рождению Иисуса Христа.

Согласно евангельским текстам, Дева Мария и ее супруг Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения. Им не хватило места в гостинице, и они ночевали в пещере, куда пастухи загоняли скот. Там Богородица родила Иисуса Христа и положила его в ясли — кормушку с сеном.

Христиане верят, что Иисус Христос — сын Бога, рожденный от Девы. Он пришел на землю, чтобы своей мученической смертью искупить грехи людей и открыть для них врата рая.

Новый год , Рождество СС0

По преданию, первыми из людей поклониться Христу пришли пастухи: о рождении сына божьего им сообщил ангел.

Когда родился Христос, зажглась рождественская звезда. Она привела в пещеру волхвов, которые поклонились младенцу и принесли ему дары: золото — как царю, ладан — как Богу, смирну — как человеку.

Церковь. Религия. СС0

Рождество Христово 2019: традиции праздника

В Русской православной церкви Рождество Христово — второй по важности праздник после Пасхи.

6 января , в Рождественский сочельник верующие стараются соблюдать особенно строгий пост.

в Рождественский сочельник верующие стараются соблюдать особенно строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в церквях совершают ночные праздничные богослужения.

К Рождеству возле храмов часто сооружают вертепы: композиции , которые изображают события праздника.

которые изображают события праздника. Дети из воскресных школ проводят небольшие поздравительные концерты.

7 января верующие посещают церковную службу , а потом устраивают дома праздничный обед , ходят в гости. Во многих семьях на Рождество принято дарить подарки.

Новый год и Рождество. СС0

Что можно есть 7 января 2019 года?

Рождество Христово 7 января — это конец Рождественского поста. В этот день можно есть мясные и молочные продукты, яйца и рыбу.

Несмотря на то, что ограничений в еде нет, из поста необходимо выходить постепенно. Не стоит резко набрасываться на лакомства, которые не ел больше месяца.

Рождество и Новый год. СС0

Что нельзя делать в праздник Рождества Христова?

По церковным правилам , 7 января нельзя ругаться матом , злословить , ругаться с близкими , желать людям зла.

7 января нельзя ругаться матом злословить ругаться с близкими желать людям зла. Нельзя злоупотреблять алкоголем и участвовать в буйных празднествах.

Нельзя гадать , заниматься оккультизмом и магией. Вопреки расхожему мнению , церковь не одобряет гадания на Рождество. Более того: в православной церкви призывают и в обычные дни не заниматься гаданиями , ворожбой и магией.

заниматься оккультизмом и магией. Вопреки расхожему мнению церковь не одобряет гадания на Рождество. Более того: в православной церкви призывают и в обычные дни не заниматься гаданиями ворожбой и магией. Существует стереотип , что на Рождество Христово запрещается работать , шить , вязать , вышивать и стирать. Это не так. В том , чтобы поработать в православный праздник , греха нет , как и запрета на работу в праздники. Важно только найти время , чтобы сходить в храм.

что на Рождество Христово запрещается работать шить вязать вышивать и стирать. Это не так. В том чтобы поработать в православный праздник греха нет как и запрета на работу в праздники. Важно только найти время чтобы сходить в храм. Нельзя увлекаться приметами. В церкви говорят , что запреты вроде «не надевать старую одежду» или «нельзя мыться в бане» — это суеверия.

что запреты вроде «не надевать старую одежду» или «нельзя мыться в бане» — это суеверия. Не стоит впадать в уныние: Рождество Христово — радостный светлый праздник.

Новый год , Рождество СС0

Почему даты Рождества у православных и католиков различаются?

Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января, а католики, протестанты и 11 из 15 поместных православных церквей мира — 25 декабря.

В России, как и в большинстве стран мира, действует григорианский календарь. Его ввели в 1918 году. Однако Русская православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем. У такого решения есть несколько причин. Одна из них в том, что переход на григорианский календарь приведет к серьезным каноническим нарушениям (например, сократится Петров пост).

В XXI веке разница между датами по двум календарям составляет 13 дней.