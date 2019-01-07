Рождество Христово 2019: что нельзя делать в праздник

В чем суть Рождества Христова?
Рождество — христианский праздник. Он посвящен рождению Иисуса Христа.
Согласно евангельским текстам, Дева Мария и ее супруг Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения. Им не хватило места в гостинице, и они ночевали в пещере, куда пастухи загоняли скот. Там Богородица родила Иисуса Христа и положила его в ясли — кормушку с сеном.
Христиане верят, что Иисус Христос — сын Бога, рожденный от Девы. Он пришел на землю, чтобы своей мученической смертью искупить грехи людей и открыть для них врата рая.
По преданию, первыми из людей поклониться Христу пришли пастухи: о рождении сына божьего им сообщил ангел.
Когда родился Христос, зажглась рождественская звезда. Она привела в пещеру волхвов, которые поклонились младенцу и принесли ему дары: золото — как царю, ладан — как Богу, смирну — как человеку.
Рождество Христово 2019: традиции праздника
- В Русской православной церкви Рождество Христово — второй по важности праздник после Пасхи.
- 6 января, в Рождественский сочельник верующие стараются соблюдать особенно строгий пост.
- В ночь с 6 на 7 января в церквях совершают ночные праздничные богослужения.
- К Рождеству возле храмов часто сооружают вертепы: композиции, которые изображают события праздника.
- Дети из воскресных школ проводят небольшие поздравительные концерты.
- 7 января верующие посещают церковную службу, а потом устраивают дома праздничный обед, ходят в гости. Во многих семьях на Рождество принято дарить подарки.
Что можно есть 7 января 2019 года?
Рождество Христово 7 января — это конец Рождественского поста. В этот день можно есть мясные и молочные продукты, яйца и рыбу.
Несмотря на то, что ограничений в еде нет, из поста необходимо выходить постепенно. Не стоит резко набрасываться на лакомства, которые не ел больше месяца.
Что нельзя делать в праздник Рождества Христова?
- По церковным правилам, 7 января нельзя ругаться матом, злословить, ругаться с близкими, желать людям зла.
- Нельзя злоупотреблять алкоголем и участвовать в буйных празднествах.
- Нельзя гадать, заниматься оккультизмом и магией. Вопреки расхожему мнению, церковь не одобряет гадания на Рождество. Более того: в православной церкви призывают и в обычные дни не заниматься гаданиями, ворожбой и магией.
- Существует стереотип, что на Рождество Христово запрещается работать, шить, вязать, вышивать и стирать. Это не так. В том, чтобы поработать в православный праздник, греха нет, как и запрета на работу в праздники. Важно только найти время, чтобы сходить в храм.
- Нельзя увлекаться приметами. В церкви говорят, что запреты вроде «не надевать старую одежду» или «нельзя мыться в бане» — это суеверия.
- Не стоит впадать в уныние: Рождество Христово — радостный светлый праздник.
Почему даты Рождества у православных и католиков различаются?
Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января, а католики, протестанты и 11 из 15 поместных православных церквей мира — 25 декабря.
В России, как и в большинстве стран мира, действует григорианский календарь. Его ввели в 1918 году. Однако Русская православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем. У такого решения есть несколько причин. Одна из них в том, что переход на григорианский календарь приведет к серьезным каноническим нарушениям (например, сократится Петров пост).
В XXI веке разница между датами по двум календарям составляет 13 дней.