Гадания по «Госуслугам». Какую новую схему интернет-мошенничества выявили в России

1 Что за схема?

Как отмечает издание со ссылкой на зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, мошенники рассылают россиянам сообщения якобы от «Госуслуг». В них предупреждают об откреплении от поликлиники из-за технических неполадок, предлагают зарегистрироваться и уплатить госпошлину.

В письме преступники убеждают в необходимости повторно закрепиться за медучреждением — как можно скорее.