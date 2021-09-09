Гадания по «Госуслугам». Какую новую схему интернет-мошенничества выявили в России

Как отмечает издание со ссылкой на зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, мошенники рассылают россиянам сообщения якобы от «Госуслуг». В них предупреждают об откреплении от поликлиники из-за технических неполадок, предлагают зарегистрироваться и уплатить госпошлину.
В письме преступники убеждают в необходимости повторно закрепиться за медучреждением — как можно скорее.
В присылаемых уведомлениях дают ссылку на сайт-клон «Госуслуг». На лже-портале просят заполнить анкету, выбрать поликлинику и внести денежные средства. При этом мошенники буквально настаивают: в пандемию важно незамедлительно «вернуть» себя в поликлинику, чтобы защитить здоровье.
Они могут звонить и уверять собеседника в том, что его номер пытаются заменить посторонние. Предлагают «тут же оформить заявление и проверить, не уходят ли персональные данные третьим лицам».
Напомним, в азиатских странах фиксируют мошенничество «со звонками бухгалтеру», которое, как утверждают эксперты, может дойти и до России.