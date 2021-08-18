Звонки бухгалтеру. Что известно о новом виде телефонного мошенничества

Мошенник под видом генерального директора некой компании звонит «жертве» и просит, «чтобы бухгалтер срочно перевел ему деньги фирмы».
Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
По словам Голованова, мошенники активно используют цифровые технологии. К примеру, «подделывают» голос и даже внешность.
Преступники звонят с фейковых номеров — воспользоваться ими, как говорит эксперт, не проблема. С голосом же могут возникнуть небольшие трудности.
Голованов отметил, что есть 2 способа подделки тембра:
- Смонтировать нарезки реального голоса. Но для этого нужно много образцов.
- Использовать технологии дипфейков. То есть загрузить несколько голосовых образцов в специальную программу, наложить текст и создать «оригинальную» запись.
Сергей Голованов добавил, что мошенники могут звонить по видео. При этом они используют технологии анимации и «оживляют» искусственное лицо.
«Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а „гендиректор“ будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет», — цитируют специалиста РИА Новости.
Отмечается, что раньше вид мошенничества «гендиректор-бухгалтер» встречался в Западной Европе. Осенью 2020 года он перекинулся и на Азию. «Мы считаем, что эта штука докатится и до России», — подчеркнул представитель «Лаборатории Касперского».