Звонки бухгалтеру. Что известно о новом виде телефонного мошенничества

3 Видеозвонки

Телефон. Скайп. СС0

Сергей Голованов добавил, что мошенники могут звонить по видео. При этом они используют технологии анимации и «оживляют» искусственное лицо.

«Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а „гендиректор“ будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет», — цитируют специалиста РИА Новости.