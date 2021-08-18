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Жизнь

Звонки бухгалтеру. Что известно о новом виде телефонного мошенничества

Новая схема мошенничества набирает обороты в азиатских странах. Рассказываем, как ведут себя кибер-ловкачи и ожидается ли в России волна телефонных обманов.

Телефон.
Телефон.
СС0
1 Что за схема?

Мошенник под видом генерального директора некой компании звонит «жертве» и просит, «чтобы бухгалтер срочно перевел ему деньги фирмы».

Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0
2 При помощи чего мошенники «шифруются»?

По словам Голованова, мошенники активно используют цифровые технологии. К примеру, «подделывают» голос и даже внешность.

Преступники звонят с фейковых номеров — воспользоваться ими, как говорит эксперт, не проблема. С голосом же могут возникнуть небольшие трудности.

Телефон, компьютер.
Телефон, компьютер.
unsplash.com

Голованов отметил, что есть 2 способа подделки тембра:

  1. Смонтировать нарезки реального голоса. Но для этого нужно много образцов.
  2. Использовать технологии дипфейков. То есть загрузить несколько голосовых образцов в специальную программу, наложить текст и создать «оригинальную» запись.
3 Видеозвонки
Телефон. Скайп.
Телефон. Скайп.
СС0

Сергей Голованов добавил, что мошенники могут звонить по видео. При этом они используют технологии анимации и «оживляют» искусственное лицо.

«Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а „гендиректор“ будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет», — цитируют специалиста РИА Новости.

4 Появятся ли «новые» мошенники в России?

Отмечается, что раньше вид мошенничества «гендиректор-бухгалтер» встречался в Западной Европе. Осенью 2020 года он перекинулся и на Азию. «Мы считаем, что эта штука докатится и до России», — подчеркнул представитель «Лаборатории Касперского».

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