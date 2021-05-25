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Жизнь

Галкин и Пугачева показали стране, как их подросшие дети готовят вкусные салаты

Эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин выставил видеопост в Instagram, на котором Елизавета и Гарри Галкины готовят вкусные праздничные салаты.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
опубликовано на yapokupayu.ru

18 сентября Лизе и Гарри исполнится уже по 8 лет. Они стали совсем взрослыми и уже помогают маме и папе готовить на кухне.

«Я улыбаюсь и радуюсь, что наш салат такой вкусный. Можно я в него шпинатика добавлю», — просит Лиза.

«Давайте пробовать, — отвечает Максим Галкин. — Но неудобно же чавкать в Instagram».

«А! Ничего страшного!» — смеется Лиза.

Ее брат Гарик во время съемок сосредоточенно размешивает ингредиенты в тарелке.

Пугачева. Галкин. Их дети.
Пугачева. Галкин. Их дети.
www.instagram.com/maxgalkinru/

Знаменитая пара Алла Пугачева и Максим Галкин является биологическими родителями малышей. Помогла им выносить двойню суррогатная мать. Ее имя скрывают во избежание вмешательства в личную жизнь женщины.

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