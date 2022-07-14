ГАЗ на ПАЗ. Ученики одной из сельских школ Ключевского района будут ездить по новому маршруту и на другом транспорте

Хорошие новости для Новополтавской средней школы (Ключевской район) — в новом учебном году детей в учебное заведение будет возить не ГАЗ, а ПАЗ. Об этом уведомило депутата Госдумы Александра Терентьева Министерство образования и науки в Алтайском крае.

Напомним, прошлой осенью к народному избраннику обратились родители учеников Новополтавской средней школы с коллективной жалобой на транспортную недоступность к учреждению образования. По словам родителей, детям приходилось ходить до «школьника» по нескольку километров, что особенно тяжко в холодное время года и весеннюю распутицу.

Александр Терентьев для проверки доводов заявителей подключил прокуратуру. В результате были внесены ряд представлений — администрации Новополтавского сельсовета и местному дорожному хозяйству за ненадлежащую работу, а также главе Ключевского района об устранении выявленных нарушений законодательства, нарушающих права несовершеннолетних.

Реакция последовала, районные чиновники обратили внимание на Новополтавскую школу — подвоз учеников будет организован иначе, в соответствии с предусмотренными нормами. Кроме маршрута изменится и транспорт — школьный автобус ГАЗ заменят на ПАЗ, который планируется выдать школе к началу нового учебного года.