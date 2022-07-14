14 июля
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Жизнь

ГАЗ на ПАЗ. Ученики одной из сельских школ Ключевского района будут ездить по новому маршруту и на другом транспорте

Хорошие новости для Новополтавской средней школы (Ключевской район) — в новом учебном году детей в учебное заведение будет возить не ГАЗ, а ПАЗ. Об этом уведомило депутата Госдумы Александра Терентьева Министерство образования и науки в Алтайском крае.

Источник: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Напомним, прошлой осенью к народному избраннику обратились родители учеников Новополтавской средней школы с коллективной жалобой на транспортную недоступность к учреждению образования. По словам родителей, детям приходилось ходить до «школьника» по нескольку километров, что особенно тяжко в холодное время года и весеннюю распутицу.

Александр Терентьев для проверки доводов заявителей подключил прокуратуру. В результате были внесены ряд представлений — администрации Новополтавского сельсовета и местному дорожному хозяйству за ненадлежащую работу, а также главе Ключевского района об устранении выявленных нарушений законодательства, нарушающих права несовершеннолетних.

Реакция последовала, районные чиновники обратили внимание на Новополтавскую школу — подвоз учеников будет организован иначе, в соответствии с предусмотренными нормами. Кроме маршрута изменится и транспорт — школьный автобус ГАЗ заменят на ПАЗ, который планируется выдать школе к началу нового учебного года.

«К сожалению, вопросов к организации школьных маршрутов в Алтайском крае достаточно много. Причем жалобы поступают не только из сельских территорий, где после оптимизации появилось достаточно много удаленных школ, но даже из краевого центра, — отмечает Александр Терентьев. — Вопросы безопасности детей должны стоять превыше всего. Допускать ошибки, особенно из-за халатности или бездействия какие-либо должностных лиц, при которых дети могут оказаться в лютый мороз на дороге или подвергаться риску при использовании старого и неисправного транспорта, просто недопустимы. Мы всегда будет очень жестко реагировать на подобные обращения и заставлять чиновников работать, как полагается».

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