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Жизнь

Газ — в последний раз. Что такое сниффинг и чем он опасен для детского организма

  1. Что такое сниффинг?
  2. Кто и для чего «играет» с бытовым газом?
  3. Как бытовой газ воздействует на организм?
  4. Какая доза бытового газа смертельна?
  5. Как распознать, что подросток увлекся сниффингом?

21 сентября 10-летний мальчик из Мамонтовского района скончался от сниффинга, или вдыхания газа из баллончика. Рассказываем, что такое газовая зависимость и как распознать ее у ребенка.

1
Что такое сниффинг?

Более привычное название сниффинга — токсикомания. Это зависимость, которую ставят в один ряд с наркоманией и алкоголизмом.

От токсикомании сниффинг отличается одним: если при первом «диагнозе» люди (в частности подростки) вдыхают запах клея или краски, то при второй — бытовой газ. В его составе обычно преобладают бутан, пропан и изобутан.

Баллончик с бытовым газом.
Баллончик с бытовым газом.
altai-krai.sledcom.ru
2
Кто и для чего «играет» с бытовым газом?

Как правило, сниффингу подвержены подростки от 10 до 15 лет. При употреблении газа они видят галлюцинации, испытывают психоделический эффект, кратковременную эйфорию.

Часто дети употребляют бытовой газ, чтоб получить необычные положительные эмоции. Дело в том, что вещество влияет непосредственно на мозг.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

К зависимости приводят и напряженные отношения в семье, подростковые передряги.

3
Как бытовой газ воздействует на организм?

Бытовой газ воздействует на рецепторы и вредит нервной системе. Опасность летучего наркотического вещества — в том, что оно минует желудочно-кишечный тракт, через легкие попадает в кровь и мгновенно поступает в головной мозг.

Мозг.
Мозг.
unsplash.com
4
Какая доза бытового газа смертельна?

Четкую «летальную» дозировку обозначить нельзя. И однократное вдыхание газа способно привести к удушьям, параличу дыхательной системы, отеку головного мозга, закупорке дыхательных путей рвотными массами — и, впоследствии, к летальному исходу.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com
5
Как распознать, что подросток увлекся сниффингом?

В числе признаков газовой зависимости:

  • отечность лица;
  • покраснение носа;
  • сухость кожи в уголках рта;
  • охриплый голос;
  • слабость, тошнота, рвота;
  • сонливость;
  • неопрятный внешний вид;
  • расстройства поведения: агрессия, постоянное стремление обмануть окружающих.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как наркологи могут помочь в борьбе с сниффингом.

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