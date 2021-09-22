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Что такое сниффинг?

Более привычное название сниффинга — токсикомания. Это зависимость, которую ставят в один ряд с наркоманией и алкоголизмом.

От токсикомании сниффинг отличается одним: если при первом «диагнозе» люди (в частности подростки) вдыхают запах клея или краски, то при второй — бытовой газ. В его составе обычно преобладают бутан, пропан и изобутан.