Газманов получил 17 млн рублей на создание базы патриотических песен

Певец Олег Газманов получил из бюджета 17 млн рублей на создание онлайн-базы патриотических песен «Родники». Об этом сообщает «Газета.ru».

Президентский фонд культурных инициатив выделил 17 млн рублей на онлайн-базу патриотических композиций «Родники», учредителем которой стал Олег Газманов. У проекта уже появился свой сайт.

«Родники» проводят конкурс среди исполнителей и музыкантов. По словам Газманова, в нем будет пять номинаций. Жанр песни не имеет значения, главное, чтобы она была на русском языке. Прием заявок открыт.

Организаторы заявляют, что каталог треков уже сформирован. В топе оказался автор-исполнитель собственных песен Юрий с композицией «Вечный огонь». На втором месте — «Баллада про пацанов, ставших бойцами Российской армии», написанная автором Орисом Орисом.

Итоги будут подводить в июне. Гала-концерт состоится на Ставрополье в конце лета.

В состав жюри вошли певец и автор песен Денис Майданов, певица Зара, бас-гитарист Валентин Лезов и актер Владимир Машков.