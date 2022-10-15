15 октября
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Жизнь

У АлтГУ в Барнауле появился новый тротуар

Неподалеку от корпуса «Д» на улице Димитрова вместо подпорной стенки появился новый тротуар с газоном, сообщает барнаульская мэрия.

У АлтГУ появился новый тротуар.
У АлтГУ появился новый тротуар.
Мэрия Барнаула.

Подпорная стенка была «неудовлетворительного» технического состояния, поэтому ее демонтировали. На ее месте проложили асфальт.

Также подрядчик «Виарум» выполнил устройство откоса. Его покрыли рулонным газоном.

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