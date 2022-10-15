У АлтГУ в Барнауле появился новый тротуар

Подпорная стенка была «неудовлетворительного» технического состояния, поэтому ее демонтировали. На ее месте проложили асфальт.
Также подрядчик «Виарум» выполнил устройство откоса. Его покрыли рулонным газоном.
Неподалеку от корпуса «Д» на улице Димитрова вместо подпорной стенки появился новый тротуар с газоном, сообщает барнаульская мэрия.
Подпорная стенка была «неудовлетворительного» технического состояния, поэтому ее демонтировали. На ее месте проложили асфальт.
Также подрядчик «Виарум» выполнил устройство откоса. Его покрыли рулонным газоном.
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