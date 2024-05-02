Где и когда можно освятить пасхальные куличи в Барнауле — адреса

Стало известно, когда в Барнауле пройдут Богослужения Страстной седмицы, и где можно освятить куличи.

Богослужения

В Храме живоначальной троицы (ул. Аванесова, 102) Богослужения и освещения пройдут по следующему расписанию

Великий четверг, 2 мая. Воспоминание Тайной Вечери

8:00 — Литургия св. Василия Великого

16:00 — Утреня Великого Пятка с чтением 12 Евангелий

Великая пятница, 3 мая. Воспоминание Святых спасительных Страстей

15:00 – Вечерня

Вынос Святой Плащаницы

Погребение Святой Плащаницы

Великая суббота, 4 мая

8:00 – Литургия св. Василия Великого

По окончании литургии пройдет освящение куличей (до 15:00)

22:00 – Начало исповеди

00:00 – Праздничная Божественная литургия

Светлое Христово воскресенье, 5 мая. Пасха

10:00 – Освящение куличей

Освящение куличей перед Пасхой-2023. Анна Зайкова

Освящение куличей

В Храме Апостола и Евангелиста Иоана Богослова (ул. Шумакова, 25а) пасхи осветят по следующему расписанию

4 мая — в Великую Субботу - с 14:00 до 21:00;

5 мая — в Праздник Святой Пасхи - с 7:00 до 17:00.

В Покровском кафедральный соборе (ул. Никитина, 137) можно освятить куличи в это время:

4 мая — с 11:00 до 20:00.

А в храме Иоанна Предтечи в Нагорном парке:

4 мая — с 14:00 до 18:00.

Также освященный куличи и пасхи продают в магазинах.

Уточнить, когда будут освящать куличи в других церквях, можно по телефонам в храмах, которые указаны на сайте Алтайской митрополии.

Ранее стало известно, почему яйца красят красным и какое значение имеет кулич на столе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале