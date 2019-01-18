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Где купаться на Крещение-2019: список купелей в Алтайском крае

19 января — православный праздник Крещение Господне. В этот день многие верующие окунуться в освященные ледяные купели. Рассказываем, где купаться на Крещение в Алтайском крае в 2019 году.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

19 января праздничные службы пройдут во всех православных храмах Алтайского края. После богослужений состоятся крестные ходы на водоемы, где будут освящать воду.

Где купаться на Крещение?

В Алтайском крае на Крещение-2019 можно будет окунуться в официально открытых купелях, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Список мест:

  • Барнаул, река Обь
  • Бийск, река Бия
  • Камень-на-Оби, река Обь
  • Яровое, искусственный водоем (котлован), расположен в районе жилмассива «Учхоз»
  • Белокуриха, церковь Святого великомученика и целителя Пантелеймона, наливной водоем
  • Новоалтайск, река Малая Черемшанка, Белоярский микрорайон
  • Заринск, река Чумыш, ул. Набережная (прибрежная зона)
  • Змеиногорск, Нагорный пруд
  • Рубцовск, река Алей
  • с. Новиково, река Бия
  • с. Стан Бехтемир, река Бия
  • с. Мало-Енисейское, река Бия
  • с. Мало-Угренево, родник Святой ключ
  • пос. Дружба, река Марушка
  • с.Целинное, река Яма
  • с. Ельцовка, река Чумыш
  • с. Кытманово, река Чумыш
  • с. Дмитротитово, река Большегорка
  • с. Тогул, река Тогул
  • с. Троицкое, река Большая речка
  • с. Завьялово, озеро Домашнее
  • с. Баево, озеро Баево
  • с. Верх-Суетка пруд Плотинная
  • с. Мамонтово, озеро Большое-Островное
  • с. Павловск, пруд Касмалинский (Павловский)
  • п. Комсомольский, озеро Комсомольское
  • п. Прутской, пруд за м-ном «Северный»
  • с. Черемное, река Барнаулка
  • с. Ребриха, река Касмала
  • с. Романово, пруд Мамонтовский
  • с. Родино, озеро Кубы
  • с. Шелаболиха, река Обь
  • с. Курск, озеро Жиланды
  • с. Ключи, озеро Маховое
  • р.п. Благовещенка, озеро Центральное
  • р.п. Степное Озеро, водохранилище на реке Кучук
  • с. Смоленское, река Поперечная
  • с. Кислуха, Иоанно-Кронштадский монастырь, Федуловская протока
  • с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченское подворье, водохранилище Сорочий Лог
  • с. Бобровка, река Бобровка
  • с. Санниково, река Лосиха
  • с. Первомайское, Первомайское водохранилище
  • с. Березовка, река Чесноковка
  • п. Октябрьский, река Повалиха
  • р. п. Тальменка, река Чумыш, район железнодорожного моста
  • с. Косиха, река Лосиха
  • с. Залесово, река Каменка
  • с. Староалейское, река Алей
  • с. Чарышское, река Чарыш
  • с. Краснощековское, река Чарыш
  • с.Алтайское, река Каменка
  • Урочище Талдушка, искусственный наливной водоем (район горы «Красный Камень» туристический комплекс «Бирюзовая Катунь»)
  • с. Красногорское, река Чапша
  • с. Усть-Иша, река Иша
  • с. Новозыково, озеро Киреево
  • с. Титовка, искусственный водоем «Деревенский пруд»,
  • с. Новичиха, искусственный водоем «Новая кирпичка»
  • р. п. Малиновое озеро, озеро Малиновое
  • с. Михайловское, озеро
  • с. Усть-Порозиха, озеро Круглое
  • с. Александровка, пруд. Александровский
  • с. Усть-Калманка, река Чарыш
  • с. Усть-Пристань, река Обь
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