Где купаться на Крещение-2019: список купелей в Алтайском крае

19 января праздничные службы пройдут во всех православных храмах Алтайского края. После богослужений состоятся крестные ходы на водоемы, где будут освящать воду.
Где купаться на Крещение?
В Алтайском крае на Крещение-2019 можно будет окунуться в официально открытых купелях, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
Список мест:
- Барнаул, река Обь
- Бийск, река Бия
- Камень-на-Оби, река Обь
- Яровое, искусственный водоем (котлован), расположен в районе жилмассива «Учхоз»
- Белокуриха, церковь Святого великомученика и целителя Пантелеймона, наливной водоем
- Новоалтайск, река Малая Черемшанка, Белоярский микрорайон
- Заринск, река Чумыш, ул. Набережная (прибрежная зона)
- Змеиногорск, Нагорный пруд
- Рубцовск, река Алей
- с. Новиково, река Бия
- с. Стан Бехтемир, река Бия
- с. Мало-Енисейское, река Бия
- с. Мало-Угренево, родник Святой ключ
- пос. Дружба, река Марушка
- с.Целинное, река Яма
- с. Ельцовка, река Чумыш
- с. Кытманово, река Чумыш
- с. Дмитротитово, река Большегорка
- с. Тогул, река Тогул
- с. Троицкое, река Большая речка
- с. Завьялово, озеро Домашнее
- с. Баево, озеро Баево
- с. Верх-Суетка пруд Плотинная
- с. Мамонтово, озеро Большое-Островное
- с. Павловск, пруд Касмалинский (Павловский)
- п. Комсомольский, озеро Комсомольское
- п. Прутской, пруд за м-ном «Северный»
- с. Черемное, река Барнаулка
- с. Ребриха, река Касмала
- с. Романово, пруд Мамонтовский
- с. Родино, озеро Кубы
- с. Шелаболиха, река Обь
- с. Курск, озеро Жиланды
- с. Ключи, озеро Маховое
- р.п. Благовещенка, озеро Центральное
- р.п. Степное Озеро, водохранилище на реке Кучук
- с. Смоленское, река Поперечная
- с. Кислуха, Иоанно-Кронштадский монастырь, Федуловская протока
- с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченское подворье, водохранилище Сорочий Лог
- с. Бобровка, река Бобровка
- с. Санниково, река Лосиха
- с. Первомайское, Первомайское водохранилище
- с. Березовка, река Чесноковка
- п. Октябрьский, река Повалиха
- р. п. Тальменка, река Чумыш, район железнодорожного моста
- с. Косиха, река Лосиха
- с. Залесово, река Каменка
- с. Староалейское, река Алей
- с. Чарышское, река Чарыш
- с. Краснощековское, река Чарыш
- с.Алтайское, река Каменка
- Урочище Талдушка, искусственный наливной водоем (район горы «Красный Камень» туристический комплекс «Бирюзовая Катунь»)
- с. Красногорское, река Чапша
- с. Усть-Иша, река Иша
- с. Новозыково, озеро Киреево
- с. Титовка, искусственный водоем «Деревенский пруд»,
- с. Новичиха, искусственный водоем «Новая кирпичка»
- р. п. Малиновое озеро, озеро Малиновое
- с. Михайловское, озеро
- с. Усть-Порозиха, озеро Круглое
- с. Александровка, пруд. Александровский
- с. Усть-Калманка, река Чарыш
- с. Усть-Пристань, река Обь