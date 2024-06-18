Где найти горячую воду при ее отключении в доме

Федор Васильев, строительный эксперт, в беседе с News.ru дал советы россиянам, как пережить плановое летнее отключение горячей воды на 10–14 дней с максимальным комфортом.

Он предложил несколько вариантов: можно воспользоваться общественной баней, посетить фитнес-клуб или друзей и родственников.

Также специалист упомянул о водонагревателях как способе обеспечить себя горячей водой во время ее отсутствия. Однако это довольно дорогостоящее устройство.

Стоит выбирать водонагреватели бойлерного типа, поскольку они нагревают воду не напрямую из крана, а в специальном баке.

Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на срывы сроков подключения горячей воды.

Самое важное - в нашем Telegram-канале