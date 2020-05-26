Где отдохнуть, если не в Алтайском крае: власти начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

С 1 июня Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко отметил, что «безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма запланирован в первой половине лета.

«Уже 23 субъекта РФ готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор», — сказал он на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.

Он отметил, что на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Обращаясь к регионам Чернышенко заметил: «В ближайшее время немедленно приступите к подготовке вашей инфраструктуры».

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что ее ведомство занимается подготовкой к запуску новых направлений внутреннего туризма. «Речь идет о запуске новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также чартерных направлений. Отдельно работаем с Минтрансом над расширением географии и объемов предложения в регионах», — сообщила она.

Крым. 82.mchs.gov.ru

По ее словам, помимо традиционного Юга России (Крым, Краснодарский край, Ставрополье), любителей отдыха на море могут заинтересовать туры на Русскую Балтику — это Калининградская область (Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск и т.д.), Санкт-Петербург (Курортный район) и Ленинградская область (Финский залив).

Глава Ростуризма отметила, что обсуждает с туроператорами также возможность формирования туров на Русский Север — это Карелия, Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область и Республика Коми. Предполагается, что отдельное внимание будет уделено турам в Сибирь, в Республику Алтай и Хакасию.

Догузова отметила, что недорогие туры по этим направлениям могут вызвать высокий интерес со стороны россиян. Внимание более искушенных путешественников будет приковано к круизам по Енисею из Красноярска на Север, с посещением плато Путорана.

Путешествие из Барнаула во Владивосток. vk.com/urist.osipov.igor

По мнению Догузовой, поездки в Приморский край и Владивосток могут заинтересовать россиян, которые проживают за Уралом, поскольку для них такие туры будут значительно дешевле, чем для туристов из Центральной России.

«Мы планируем развивать такое направление, как Бурятия. Для более искушенных туристов со всей страны могут быть запущены турпродукты на Камчатку, а также на Сахалин и Курилы», — заключила Догузова.

Напомним, что заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина заявила: «Учитывая, что до 1 июня осталась всего неделя, решение об открытии санаториев и гостиниц, принято не будет».