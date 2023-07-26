Где побывали губернатор, министры и гости Шукшинского фестиваля

Высокие гости прошли по главной торговой улице Сросток, где с самого утра работала всероссийская выставка-ярмарка «Чудики». В ней приняли участие 40 мастеров и семейных мастерских из 20 регионов России.
Украшения из стекла, уникальная керамика и валяная одежда, посуда из сосновых иголок, музыкальный инструмент будущего и даже грибы в рамке – все это можно было купить на ярмарке.
Гости с удовольствием рассматривали творчество мастеров, а затем побывали в мемориальном музее-заповеднике Шукшина на экскурсии.