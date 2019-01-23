Где смотреть местные новости после отключения аналогового телевидения в Алтайском крае

В Алтайском крае более более десятка местных телеканалов — региональных и муниципальных — пока они не попадают в цифровые мультиплексы. При этом аналоговое эфирное телевещание в регионе планируют отключить уже в июне 2019 года. Altapress.ru разбирался, где теперь можно будет (и можно ли) смотреть местные новости после перехода на «цифру».

ГТРК «Алтай»: уже в цифровых мультиплексах

Региональные вставки ГТРК «Алтай» уже встроены в первый цифровой мультиплекс. Они выходят в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» с июня 2017 года. Наш регион стал первым в Сибири, где внедрили это нововведение.

Вставить региональные программы ГТРК в мультиплексы было технически сложно. Была так называемая проблема «второго переподъема»: после вставки регионального контента требовалось заново передавать телепрограммы на спутник, что серьезно загружало спутниковые мощности и увеличивало затраты вещателей.

Но в РТРС нашли решение — в цифровом стандарте DVB-T2, который внедрили в России, есть возможность передавать на одном частотном канале несколько независимых потоков. На ней и основана найденная схема трансляции.

Телеканал «Вести Алтай». vk.com/vestialtai , «Вести Алтай»

Кроме этого требовалось техперевооружение региональных каналов ГТРК. В 2015 году в Барнауле появился новый цифровой комплекс ТВ с возможностью создания программ в формате HD. На сайте ГТРК «Алтай» говорится, что такого масштабного переоснащения телерадиокомпании не было несколько десятков лет. Главный медиа-холдинг ВГТРК приобрел сотни единиц новой техники.

Канал «Катунь 24»: получил место в кабельном ТВ

Региональный телеканал «Катунь 24» в 2017 году по конкурсу получил право транслироваться на 21-й кнопке в сетях операторов кабельного телевидения и вошел в число обязательных общедоступных каналов. То есть операторы обязаны транслировать его бесплатно, как и 20 каналов двух цифровых мультиплексов.

По словам директора ИД «Регион» Ольги Пашаевой, сейчас все 16 кабельных операторов, представленных в Алтайском крае транслируют «Катунь 24» в аналоговом или цифровом формате на 21-й кнопке. Для цифрового ТВ телекомпания формирует программу в формате SD — это цифровой формат стандартной четкости.

Ольга Пашаева,

директор ИД «Регион»:

Ольга Пашаева , директор ИД «Регион». vk.com/tvkatun24 , Катунь 24. Телеканал «Катунь 24» производит свой контент в цифровом формате. Для вещания в эфире и кабеле используется формат SD, а для контента, например, соцсетей — HD.

По словам Пашаевой, телеканал нуждается в масштабном техническом перевооружении — он был построен и оснащен в 2009 году, оборудование в в основном выработало технический и моральный ресурс.

Ольга Пашаева,

директор ИД «Регион»:

Техническое перевооружение любых телеканалов это вопрос из области технологического развития географических территорий. Япония вещает уже 8К, а Россия только переходит на цифру. С другой стороны принимающие сигнал устройства тоже должны соответствовать: зачем нам вещать в 4К, если телевизоры наших зрителей не способны этот сигнал принять?

Источник altapress.ru, знакомый с ситуацией в алтайских телеканалах, рассказал, что на переоснащение «Катуни 24» для вещания в «цифре» требуется 300 млн. рублей. Ольга Пашаева воздержалась от комментариев этой оценки затрат, но заметила, что бюджет на любое переоснащение может «иметь цифру бесконечность».

После того, как 20 федеральных обязательных каналов в Алтайском крае начнут транслировать только в «цифре», «Катунь 24» продолжит вещание в эфире в аналоговом формате. Технически это возможно: аналоговое вещание как технология после перехода на «цифру» не перестанет существовать, оборудование для передачи сигнала в аналоговом формате в регионе есть.

Ольга Пашаева уточнила, что в декабре Государственный комитет по радиочастотам предварительно продлил региональным каналам разрешение на использование аналоговых частот до 19 августа 2020 года. По ее мнению, «Катунь 24 может потерять часть аудитории после отключения вещания в аналоговом эфире федеральных каналов в связи с «определенным неудобством в использовании цифровых приставок и настройках телевизионных приемников».

Как смотреть аналоговые и цифровые каналы одновременно Современные телевизоры могут показывать телеканалы и в аналоговом, и в цифровом формате одновременно. В этом случае у зрителей не возникнет никаких сложностей: нужно, как обычно, «найти» все каналы и закрепить за определенными кнопками на пульте. Телевизор «увидит» программы и в «аналоге», и в «цифре». Дециметровая антенна также поймает оба сигнала. Если к телевизору нужна приставка, то все становится сложнее — придется постоянно ее отключать, чтобы «ловить» аналоговые каналы. Второй вариант — поставить сумматор (антенный разветвитель). Это устройство, позволяет получать сигнал из нескольких входов и не переключать кабель.

Варианты попадания региональных каналов в цифровые мультиплексы на эфирном вещании все еще обсуждаются. В частности рассматривается возможность транслировать их во врезке на ОТР от 3 до 5 часов. Этот вопрос поднимался 16 января на втором заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания.

Ольга Пашаева,

директор ИД «Регион»:

На заседании было отмечено, что предложенный вариант врезки в федеральный канал первого мультиплекса является хорошим началом и частичным решением задачи сохранения регионального вещания, но все же не снимает остроту проблемы дальнейшего существования региональных телеканалов как самостоятельных СМИ. Кроме этого, активно обсуждается и вопрос о выделении отдельного канала вещания в мультиплексе для регионов.

Барнаульское ТВ: «Наши новости» войдут в «Толк»

В Барнауле остался единственный городской канал, который производит контент — это «Наши новости». Он входит в холдинг «Сибирская медиагруппа». Компания «Траст-Инфо», которая производила местную вкладку на РЕН-ТВ, отдала свое эфирное время «Нашим новостям» и теперь занимается только производством рекламы.

Телеканал «Наши новости». vk.com/nnews , «Наши новости»

Гендиректор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов рассказал, что канал в ближайшее время ожидает ребрендинг. Он станет частью нового кабельного телеканала «Толк», который холдинг планирует запустить в марте. Его контент также планируется распространять в эфире и интернете («Яндекс.Эфир», YouTube, соцсети).

После отключения аналогового вещания телеканал, как и «Катунь 24», сможет продолжать выходить в эфире в «аналоге». Абрамов пояснил, что в случае полного перехода на цифровое ТВ холдинг посмотрит, какая аудитория останется у канала в аналоговом эфирном вещании. Он предполагает, что маленькая.

Андрей Абрамов,

гендиректор «Сибирской медиагруппы»:

Если прогноз подтвердится, то придется закрыть проект в эфире. Тенденция такова, что люди все больше уходят в интернет. Мы это видим по своим площадкам. Зрители смотрят наше видео через соцсети.

Каналы малых городов и районов: войдут в «Катунь 24»?

В районах Алтайского края зарегистрировано 14 муниципальных телекомпаний. По данным источника altapress.ru, реально работают из них 12. Они встраивают свои программы в федеральные каналы, которые сейчас вошли в цифровые мультиплексы. После перехода на «цифру» такой возможности у них не будет.

В управлении по печати и информации правительства Алтайского края ищут варианты сохранения муниципального ТВ. Никаких решений пока не принято. Источник altapress.ru считает, что есть только один способ их сохранения — встраивание в эфир «Катуни 24».

По словам Ольги Пашаевой, основная часть муниципальных телеканалов приостановила деятельность или готовится к закрытию в связи с планируемым отключением аналогового вещания федеральных телеканалов.

Ольга Пашаева,

директор ИД «Регион»: