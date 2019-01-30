Где в Барнауле Московский проспект и почему нет проспекта Ползунова

До 30 января 1924 года в Барнауле существовал Московский проспект. Куда он «делся» и что на его месте сейчас — рассказывает altapress.ru.

От Богородецкого к Ленинскому

Московским раньше назывался центральный проспект Барнаула — проспект Ленина. Ему неоднократно присваивали новые названия.

В конце XVIII — начала XIX века проспект назывался Богородецкий переулок. Такое имя он получил от названия Богородице-Одигитриевской церкви.

В XIX веке проспект получил новое имя — Московская улица (Московский переулок).

Потом, с 1900 года — Московский проспект, после 1917 года — улица Бульварная, Садовая, Советский переулок. Наконец, в 1924 году проспект получил имя Владимира Ильича Ленина, которое носит сейчас.

Открытие «Музейной ночи» на Нулевом километре. Барнаул , 19 мая 2018 года. Анна Зайкова

Не Ленина , а Ползунова

В 2016 году барнаульский арт-критик Вадим Климов предложил переименовать проспект Ленина в проспект Ползунова. Он аргументировал это тем, что Ползунов —всемирно известный барнаульский изобретатель, а Ленин даже не бывал в Барнауле.

Барнаульцы в ответ на такое предложение указали, что при переименовании улицы нужно переоформить множество документов, а также, что в городе уже есть улица Ползунова.

Факт Проспект Ленина проходит сразу по трем районам города (Центральному, Октябрьскому и Железнодорожному), а его протяженность — 8,5 километров.

Анна Карпова