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Жизнь

Где в Барнауле обещают посадить новые деревья

Администрация Барнаула поделилась ближайшими планами по озеленению города. На улицах, в парках и скверах планируют высадить более 550 деревьев, тысячу кустарников и почти полмиллиона цветов. На это потратят 8 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В Барнауле высаживают тюльпаны.
В Барнауле высаживают тюльпаны.
barnaul.org

Сотрудники Горзеленхоз уже поработали в Нагорном парке. Там вместо взамен пострадавших в июньском урагане 2018 года посадили около 40 крупномерных саженцев сосны, лиственницы, яблони, березы, дуба и других.

Новые деревья посадят также на ул. Воровского, Чеглецова, Загородной, Попова, Молодежной, Балтийской, Новосибирской, в скверах Адмирала Кузнецова и Кири Баева. Также среди территорий называют сквер на площади Свободы, ул. Кутузова, Малахова, проспект Ленина.

Аллея на пр. Ленина в Барнауле.
Аллея на пр. Ленина в Барнауле.
Яндекс. Карты

Также в администрации говорят, что в 2019 году в Барнауле высадят более 20 тысяч штук тюльпанов, которые уже начинают цвести. Посадка рассады новых цветов начнется 25 мая.

Больше всего (210 тысяч штук) будет петуний, бархатцев (более 120 тысяч штук) и виолы (20 тысяч штук). Также клумбы украсят канны, флоксы, китайская гвоздика, герань, кохия, агератум и другие.

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