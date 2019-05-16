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Жизнь

В барнаульском Нагорном парке начали высаживать крупномерные сосны и дубы

15 мая «Горзеленхоз» Барнаула начал высаживать крупномерные деревья в Нагорном парке. Всего здесь высадят 40 хвойных и лиственных деревьев, сообщает сайт администрации Барнаула.

Высадка деревьев в Нагорном парке
Высадка деревьев в Нагорном парке
barnaul.org

На территории парка высадят 16 сосен и лиственниц, а также 24 яблони, дуба, березы и ясеня. Завершить работы планируется в начале следующей недели.

Напомним, что еще в начале апреля на городском общественном совете по туризму чиновники говорили о планах привлечь предпринимателей к озеленению Нагорного парка. «Это будет работа с инвесторами. На нее может уйти достаточно много времени», — говорил вице-мэр Вячеслав Химочка. Правда, речь шла о более масштабном озеленении.

А осенью прошлого года у центрального входа в храм Иоанна Предтечи в Нагорном парке волонтеры высадили 30 полутораметровых деревьев.

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