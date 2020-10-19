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Гендиректора самого большого алтайского аквапарка оштрафовали за работу в запрещенное время

Гендиректор фирмы «Эдиган», арендующей аквапарк на алтайском курорте Яровое, оштрафовали за то, что фирма оказывала развлекательные услуги и принимала людей в запрещенный период. Руководитель вину признал и раскаялся. Но, судя по Instagram пляжно-развлекательного комплекса, вмешательство в ситуацию надзорных органов ситуацию не исправило.

Аквапарк "Лава". Яровое.
Аквапарк "Лава". Яровое.
@yarovoe_official

Посетителем стал инспектор

Аквапарк «Лава» в Яровом его владельцы называют самым крупным за Уралом. С июля 2020 года его арендует и эксплуатирует фирма «Эдиган», тоже зарегистрированная в июле.

О том, что аквапарк заработал и открыт для посещения, подписчики Instagram пляжно-развлекательного комплекса в Яровом сообщали еще в первых числах июля.

14 июля его посетила инспектор славгородской полиции. И не случайно. Аквапарк «Лава» на момент проверки не был действующим пляжем (о чем позже было указано в судебном решении).

А в тот момент в крае еще действовал запрет на досуговые и развлекательные мероприятия и «очные услуги» в парках культуры и отдыха, на пляжах, аттракционах и других местах массового пребывания людей.

Аквапарк &quot;Лава&quot;.
Аквапарк «Лава».
@yarovoe_official

При четырех свидетелях

Инспектор составила протокол об административном правонарушении на Вадима Плеханова, гендиректора фирмы «Эрдиган». При составлении присутствовали четыре свидетеля. К протоколу приложили кассовые чеки и фототаблицу. А затем дело направили в суд.

Факт правонарушения в суде сочли доказанным. Тем более, что руководитель фирмы руководитель и сам признал вину и раскаялся.

Плеханова оштрафовали по статье 20.6.1 (часть 1) КоАП. Размер штрафа — 10 тыс. рублей.

Назначая штраф, суд учел характер правонарушения, личность директора, его имущественное положение и смягчающие обстоятельства и, конечно, признание вины. Яровской горсуд вынес решение в середине сентября, наказание гендиректор не оспорил.

Аквапарк &quot;Лава&quot;.
Аквапарк «Лава».
@yarovoe_official

«Милиция не останавливает, Роспотребнадзора нет»

Аквапаркам на открытом воздухе в Алтайском крае разрешили работать только с 7 августа.

Но подписчики Instagram пляжно-развлекательного комплекса никак не могли дождаться открытия. И, судя по их отзывам, аквапарк пошел навстречу ожиданиям — работал он и после 14 июля, когда полиция составила протокол.

«Мы были 19 июля». «23 июля. Были в аквапарке». «Мы были 1.08», — пишут подписчики @yarovoe_official.

В июле, пишут они, был пик приезда отдыхающих. В ходе обсуждения, стоит ли ехать в Яровое и не остановит ли на въезде милиция, один из подписчиков поделился личным опытом (весьма, заметим, характерным).

«Милиция стоит. Но не останавливают. Роспотребнадзора нет. Так что едьте спокойно».

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