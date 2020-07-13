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Жизнь

Генетики выяснили, что Америку открыли не европейцы

Ученые нашли убедительные доказательства контакта между коренными американцами и полинезийцами, который произошел за пару столетий до открытия островного побережья Колумбом, пишет «Популярная механика».

Под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты.
Под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты.
архив ТРЦ "Пионер"

Исследователи из Медицинского центра Стэнфордского университета подтвердили факт глубокого личного общения коренных американцев из района современной Колумбии и полинезийцев с островов в Тихом океане. Доказательство, разрешающее многолетний спор историков и археологов, опубликовано в журнале Nature.

Команда ученых взяла образцы слюны у 807 участников на 17 полинезийских островах и в 15 индейских группах вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки от Мексики до Чили.

Обнаружились идентичные по происхождению сегменты индейского происхождения на нескольких полинезийских островах. Это означает, что полинезийцы и коренные американцы в какой-то момент истории встретились и успели настолько сблизиться, что на свет появились дети с индейской и полинезийской ДНК.

Барнаульский путешественник Андрей Лихобабин в путешествии по Южной Америке.
Барнаульский путешественник Андрей Лихобабин в путешествии по Южной Америке.
Андрей Лихобабин.

Статистический анализ подтвердил, что встреча произошла примерно в XII-XIII веках. Америка была открыта европейцами в XV веке, а Франция колонизировала Полинезию лишь в XIX веке.

Исследователи полагают, что именно полинезийцы высадились на территории нынешней Колумбии и подружились с местным населением. Противоположный вариант, при котором индейцы заблудились в океане и пристали к Полинезийским островам, чтобы оставить на память парочку своих генов, менее вероятен.

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