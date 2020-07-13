Генетики выяснили, что Америку открыли не европейцы

Ученые нашли убедительные доказательства контакта между коренными американцами и полинезийцами, который произошел за пару столетий до открытия островного побережья Колумбом, пишет «Популярная механика».

Исследователи из Медицинского центра Стэнфордского университета подтвердили факт глубокого личного общения коренных американцев из района современной Колумбии и полинезийцев с островов в Тихом океане. Доказательство, разрешающее многолетний спор историков и археологов, опубликовано в журнале Nature.

Команда ученых взяла образцы слюны у 807 участников на 17 полинезийских островах и в 15 индейских группах вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки от Мексики до Чили.

Обнаружились идентичные по происхождению сегменты индейского происхождения на нескольких полинезийских островах. Это означает, что полинезийцы и коренные американцы в какой-то момент истории встретились и успели настолько сблизиться, что на свет появились дети с индейской и полинезийской ДНК.

Барнаульский путешественник Андрей Лихобабин в путешествии по Южной Америке. Андрей Лихобабин.

Статистический анализ подтвердил, что встреча произошла примерно в XII-XIII веках. Америка была открыта европейцами в XV веке, а Франция колонизировала Полинезию лишь в XIX веке.

Исследователи полагают, что именно полинезийцы высадились на территории нынешней Колумбии и подружились с местным населением. Противоположный вариант, при котором индейцы заблудились в океане и пристали к Полинезийским островам, чтобы оставить на память парочку своих генов, менее вероятен.