Генетики выяснили, что Америку открыли не европейцы

Исследователи из Медицинского центра Стэнфордского университета подтвердили факт глубокого личного общения коренных американцев из района современной Колумбии и полинезийцев с островов в Тихом океане. Доказательство, разрешающее многолетний спор историков и археологов, опубликовано в журнале Nature.
Команда ученых взяла образцы слюны у 807 участников на 17 полинезийских островах и в 15 индейских группах вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки от Мексики до Чили.
Обнаружились идентичные по происхождению сегменты индейского происхождения на нескольких полинезийских островах. Это означает, что полинезийцы и коренные американцы в какой-то момент истории встретились и успели настолько сблизиться, что на свет появились дети с индейской и полинезийской ДНК.
Статистический анализ подтвердил, что встреча произошла примерно в XII-XIII веках. Америка была открыта европейцами в XV веке, а Франция колонизировала Полинезию лишь в XIX веке.
Исследователи полагают, что именно полинезийцы высадились на территории нынешней Колумбии и подружились с местным населением. Противоположный вариант, при котором индейцы заблудились в океане и пристали к Полинезийским островам, чтобы оставить на память парочку своих генов, менее вероятен.