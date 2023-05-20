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Жизнь

Генпрокуратура РФ признала Гринпис нежелательной организацией

Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла Гринпис в список нежелательных организаций, сообщили в пресс-службе ведомства.

Закон. Ручка.
Закон. Ручка.
unsplash.com

В ведомстве отметили, что часто работа фонда воспрепятствует реализации российских госпрограмм путем организации информационных компаний и несогласованных с государством публичных акций.

Эти действия могут сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов.

Кроме того, Гринпис финансирует деятельность иностранных агентов и требует изменения российского законодательства.

"С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой", — добавили в прокуратуре.

Фонд призывает к дальнейшей экономической изоляции России и ужесточению санкционных мер. Также он прилагает все усилия, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.

В Генпрокуратуре РФ приняли решение о признании деятельности Гринписа нежелательной на территории Российской Федерации.

Ранее Гринпис обратился за помощью к барнаульцам.

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