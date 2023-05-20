Генпрокуратура РФ признала Гринпис нежелательной организацией

В ведомстве отметили, что часто работа фонда воспрепятствует реализации российских госпрограмм путем организации информационных компаний и несогласованных с государством публичных акций.
Эти действия могут сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов.
Кроме того, Гринпис финансирует деятельность иностранных агентов и требует изменения российского законодательства.
"С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой", — добавили в прокуратуре.
Фонд призывает к дальнейшей экономической изоляции России и ужесточению санкционных мер. Также он прилагает все усилия, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.
В Генпрокуратуре РФ приняли решение о признании деятельности Гринписа нежелательной на территории Российской Федерации.
Ранее Гринпис обратился за помощью к барнаульцам.