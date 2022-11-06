Гринпис обратился за помощью к барнаульцам

Гринпис попросил жителей Барнаула, Бийска и Славгорода поучаствовать в создании карты безотходных мест, сообщили в организации.

У Гринпис есть карта, на которой собрали 25 тыс. пунктов и баков приема вторсырья для переработки. Теперь организация расширяет возможности. С помощью новой карты Гринпис попытается уменьшить производство отходов.

" Без этого не справиться с мусорным кризисом, не снизить разрушение экосистем, не остановить рост свалок, загрязнение водоемов и лесов, не спасти животных", — рассказали в Гринпис.

На карте будут видны места, где можно купить или арендовать вещи, которые не оказывают вреда экологии.

Также туда поместят указания на ремонтные мастерские, магазины и точки, в которых продают товары без упаковки, в свой контейнер на розлив и на развес, антикварные магазины, секонд-хенды, кафе, где наливают напитки в свою кружку, питьевые фонтанчики.

Ранее стало известно, как будут перерабатывать сточные воды в крупном туркомплексе Алтая.