Множество вулканов, океан и ледники: каким был Алтай в древности

Несколько сотен миллионов лет назад Алтай был совсем не таким, как мы привыкли его видеть. На протяжении многих эпох здесь бушевал океан, извергались вулканы, разрушались и вновь вырастали горы. Altapress.ru выяснил, как менялась территория Алтая с глубокой древности и до наших дней.

600 млн лет назад

На территории Алтая находился Палеоазиатский океан. В это время в его водах сформировались самые древние комплексы Горного Алтая. Это происходило так: под водой извергались вулканы, а вылившаяся лава застывала. Когда подводные горы поднимались близко к поверхности, поверх вулканических откладывались карбонатные породы — известняки.

На Алтае широко известен только один такой комплекс: он находится в районе поселков Курай и Чаган-Узун, сообщает «Наука в Сибири».

Океан. Волна СС0

550−540 млн лет назад

В это время на территории современного восточного Алтая располагались две крупные магматические дуги — цепи островов вулканического происхождения.

Первая цепь тянулась от Бийска до Чемала и даже южнее. Это была практически непрерывная полоса вулканов.

Вторая начиналась в верховьях реки Лебедь, на стыке Алтая и Горной Шории, и продолжалась дальше на юг к верховьям реки Кубы, затем — вдоль стыка Алтая и Западного Саяна, до границы с Монголией.

Сейчас на территории Алтая нет вулканов, которые способы извергаться.

Магма. Вулкан СС0

500 млн лет назад

По мнению геологов, с этого времени Горный Алтай можно причислить к краю Сибирского континента. Вулканы не извергались, но формировалось много гранитных массивов из-за застывания расплавленной магмы. Со временем более мягкие породы разрушились, и гранитные массивы вышли наружу, образовав осадочные бассейны с полезными ископаемыми. Сейчас они располагаются в центральной и западной части Горного Алтая.

300 млн лет назад

Примерно с территории Алтая ушел древний океан. Появилась суша и образовались горы, рассказала «Комсомольской правде» Софья Платонова, старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН. Но это были совсем не те алтайские горные массивы, которые мы знаем. Древние горы постепенно разрушились под воздействием ветра и воды.

Горы. Космос СС0

220 млн лет назад

К началу Мезозойской эры на территории Алтая образовалась равнина.

За несколько десятков миллионов лет горная страна превратилась в ровную обширную приподнятую равнину с одиночными возвышенными участками, озерами и болотами, пишет алтай-информ.рф.

90 млн лет назад

В этот период часть территории современного Алтая занимало море.

Такое открытие сделал Владимир Зыкин, специалист по геологии кайнозоя. Ученый проводил исследования в Кош-Агачском районе Горного Алтая в долине реки Кызыл-Чин. Он обнаружил там толщу пород, которая формировалась в меловом периоде Мезозойской эры, и при этом является морской, пишет РИА «Сибирь».

30 млн лет назад

Из-за активных тектонических процессов растут горы Алтая, создается современный рельеф. По меркам геологии, эти горы молодые, их формирование продолжается и сегодня.

«Основным источником всех геологических событий, происходящих в регионе, считается столкновение Индии с Евразийским континентом», — считает Николай Крук, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН (цитата по «Наука в Сибири«).

Горы СС0

240 тысяч лет назад

Алтайский край оказался между двумя центрами оледенения, которые располагались на севере и на юге. Высокогорные районы Алтая покрывали южные ледники, а северные ледники располагались в высоких широтах Западно-Сибирской равнины и на шельфе.

Дорогу рекам преградили льды. Равнинные территории затапливали гигантские озера. Большую часть Западной Сибири заливало Мансийское море-озеро, глубина которого достигала 130 метров. По словам Софьи Платоновой, если бы это озеро разлилось сейчас, то под водой оказались бы Томск, Тюмень, другие города Сибири, а Барнаул стоял на берегу моря.

В последний раз территорию северо-западной Сибири из-за перекрытия льдом стока сибирских рек затопило, скорее всего, около 50−100 тысяч лет назад, пишет «Наука и жизнь».

Факт

В настоящее время на юге Алтая горные хребты поднимаются в среднем на 1,5−2 см каждый год.