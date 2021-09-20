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Жизнь

Герман Титов. Как алтайский парень, несмотря на большую семейную драму, стал великим космонавтом

  1. Из интеллигентной семьи
  2. Служил, учился, служил
  3. Драма и очередь из космонавтов
  4. Долгожданный полет
  5. Жизнь после славы

20 сентября ознаменовано годовщиной смерти Германа Титова. Он — первый человек в мире, совершивший космический полет длительностью больше суток. И второй, кто совершил орбитальный полет. В чьей семье родился Титов, как провел детство и благодаря каким обстоятельствам стал одним из самых известных космонавтов — в материале altapress.ru.

1
Из интеллигентной семьи

Герман Титов появился на свет 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино (Алтайский край).

Его отец Степан Павлович, учитель русского языка и литературы, в годы Великой Отечественной войны ушел на фронт. Тогда мама Александра Михайловна переехала с сыном Германом и дочерью Земфирой в коммуну Майское Утро. Там будущий космонавт учился с первого по третий класс.

Отметим, что семилетку он окончил в селе Полковниково, а среднюю школу — в Налобихе.

В Алтайском крае к 80-летию Германа Титова в селе Полковниково установят рельеф.
В Алтайском крае к 80-летию Германа Титова в селе Полковниково установят рельеф.
culture22.ru
2
Служил, учился, служил

В июле 1953 года Германа Титова призвали на службу в армию. В 1955-м он окончил 9-ю военную авиационную школу летчиков в Кустанае. А в 1957-м стал курсантом Сталинградского военного авиационного училища летчиков (Новосибирск)

Затем Титов служил в строевых частях ВВС и в Ленинградском военном округе.

3
Драма и очередь из космонавтов

В 1960-м военный Титов и его жена Тамара переехали в Москву, где шестерых человек одновременно готовили к первому космическому полету. Герман Степанович мог быть первым в СССР, кто вырвался за пределы земного шара. Но незадолго до полета в его семье случилось страшное горе. Он пережил потерю семимесячного сына. Мальчик родился с пороком сердца.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Конструктор Сергей Королев переживал за эмоциональное состояние коллеги и утешал его: второй полет — более сложный и пилот для такого испытания нужен в разы сильнее. Так и оказалось.

Юрий Гагарин позже сказал: «Космонавт Два сидел ко мне в профиль, и я невольно любовался правильными чертами красивого задумчивого лица, его высоким лбом, над которым слегка вились мягкие каштановые волосы. Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полёт, приберегая для второго, более сложного».

Юрий Гагарин и Герман Титов.
Юрий Гагарин и Герман Титов.
Макс Альперт

8 апреля 1961 года, за 4 дня до вылета, Государственная комиссия приняла окончательное решение: нелегкое путешествие на ракете выпадет на долю Гагарина. Титова же, у которого было 240 летных асов за спиной, назначили его дублером.

4
Долгожданный полет

Звездный час Германа Титова (его позывной — «Орел») настал 6 августа 1961-го. Космонавт выполнил первый в истории длительный космический полет. На корабле «Восток-2» мужчина провел в бездонной галактике 1 сутки и 1 час, обогнув планету 17 раз подряд.

Главной целью полета было исследовать влияние на человека невесомости, проанализировать поведение организма при приеме пищи и сне в неземных условиях.

Космонавт Герман Титов
Космонавт Герман Титов
Виктор Ершов/МАММ/МДФ/russfoto

На момент космической «операции» Титову было 25 лет. В своей специфике он был самым молодым.

5
Жизнь после славы

Титов отличался импульсивностью и до космического полета. А после него стал вести себя еще более нестандартно. К примеру, во время визита в Румынию остановил кортеж, пересел на мотоцикл из отряда сопровождения и уехал.

Герман Степанович был одержим космосом. Но после гибели друга Юрия Гагарина в 1968-м его отстранили от полетов. Объяснение этому такое: Титов — народное достояние, и страна не может им рисковать.

Первые советские космонавты Павел Попович, Герман Титов, Андриян Николаев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Валерий Быковский и Никита Хрущев на трибуне Мавзолея
Первые советские космонавты Павел Попович, Герман Титов, Андриян Николаев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Валерий Быковский и Никита Хрущев на трибуне Мавзолея
Михаил Трахман/МАММ/МДФ/russfoto

Космонавт не отчаялся. В 1970 году он поступил в Академию Генштаба, а в 1973-м занял пост заместителя начальника управления космических средств.

Скончался деятель в 2000 году.

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