Герман Титов. Как алтайский парень, несмотря на большую семейную драму, стал великим космонавтом

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Драма и очередь из космонавтов

В 1960-м военный Титов и его жена Тамара переехали в Москву, где шестерых человек одновременно готовили к первому космическому полету. Герман Степанович мог быть первым в СССР, кто вырвался за пределы земного шара. Но незадолго до полета в его семье случилось страшное горе. Он пережил потерю семимесячного сына. Мальчик родился с пороком сердца.

Младенец , ребенок. CC0

Конструктор Сергей Королев переживал за эмоциональное состояние коллеги и утешал его: второй полет — более сложный и пилот для такого испытания нужен в разы сильнее. Так и оказалось.

Юрий Гагарин позже сказал: «Космонавт Два сидел ко мне в профиль, и я невольно любовался правильными чертами красивого задумчивого лица, его высоким лбом, над которым слегка вились мягкие каштановые волосы. Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полёт, приберегая для второго, более сложного».

Юрий Гагарин и Герман Титов. Макс Альперт

8 апреля 1961 года, за 4 дня до вылета, Государственная комиссия приняла окончательное решение: нелегкое путешествие на ракете выпадет на долю Гагарина. Титова же, у которого было 240 летных асов за спиной, назначили его дублером.