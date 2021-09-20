Герман Титов. Как алтайский парень, несмотря на большую семейную драму, стал великим космонавтом

Герман Титов появился на свет 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино (Алтайский край).
Его отец Степан Павлович, учитель русского языка и литературы, в годы Великой Отечественной войны ушел на фронт. Тогда мама Александра Михайловна переехала с сыном Германом и дочерью Земфирой в коммуну Майское Утро. Там будущий космонавт учился с первого по третий класс.
Отметим, что семилетку он окончил в селе Полковниково, а среднюю школу — в Налобихе.
В июле 1953 года Германа Титова призвали на службу в армию. В 1955-м он окончил 9-ю военную авиационную школу летчиков в Кустанае. А в 1957-м стал курсантом Сталинградского военного авиационного училища летчиков (Новосибирск)
Затем Титов служил в строевых частях ВВС и в Ленинградском военном округе.
В 1960-м военный Титов и его жена Тамара переехали в Москву, где шестерых человек одновременно готовили к первому космическому полету. Герман Степанович мог быть первым в СССР, кто вырвался за пределы земного шара. Но незадолго до полета в его семье случилось страшное горе. Он пережил потерю семимесячного сына. Мальчик родился с пороком сердца.
Конструктор Сергей Королев переживал за эмоциональное состояние коллеги и утешал его: второй полет — более сложный и пилот для такого испытания нужен в разы сильнее. Так и оказалось.
Юрий Гагарин позже сказал: «Космонавт Два сидел ко мне в профиль, и я невольно любовался правильными чертами красивого задумчивого лица, его высоким лбом, над которым слегка вились мягкие каштановые волосы. Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полёт, приберегая для второго, более сложного».
8 апреля 1961 года, за 4 дня до вылета, Государственная комиссия приняла окончательное решение: нелегкое путешествие на ракете выпадет на долю Гагарина. Титова же, у которого было 240 летных асов за спиной, назначили его дублером.
Звездный час Германа Титова (его позывной — «Орел») настал 6 августа 1961-го. Космонавт выполнил первый в истории длительный космический полет. На корабле «Восток-2» мужчина провел в бездонной галактике 1 сутки и 1 час, обогнув планету 17 раз подряд.
Главной целью полета было исследовать влияние на человека невесомости, проанализировать поведение организма при приеме пищи и сне в неземных условиях.
На момент космической «операции» Титову было 25 лет. В своей специфике он был самым молодым.
Титов отличался импульсивностью и до космического полета. А после него стал вести себя еще более нестандартно. К примеру, во время визита в Румынию остановил кортеж, пересел на мотоцикл из отряда сопровождения и уехал.
Герман Степанович был одержим космосом. Но после гибели друга Юрия Гагарина в 1968-м его отстранили от полетов. Объяснение этому такое: Титов — народное достояние, и страна не может им рисковать.
Космонавт не отчаялся. В 1970 году он поступил в Академию Генштаба, а в 1973-м занял пост заместителя начальника управления космических средств.
Скончался деятель в 2000 году.