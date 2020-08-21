Германия запустила эксперимент: ради счастья населения будут раздавать по 1200 евро в месяц

В Германии начали любопытный эксперимент по выплате безусловного дохода в 1200 евро (примерно 105 тыс. рублей) — это чуть больше немецкого уровня бедности, пишет Forbes .

Группа из 120 человек в течение трех лет будет просто так получать 1200 евро каждый месяц. Эксперимент проводит Немецкий институт экономических исследований.

Цель — понять, как подобные денежные выплаты влияют на экономику и благосостояние людей.

Положение тех, кто получает выплаты, сравнят с 1380 людьми, которые деньги не получат. Чтобы понять, насколько значительно влияние, участники будут заполнять анкеты — о жизни, работе и эмоциональном состоянии.

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«Базовый безусловный доход означает собой идею того, что государство должно выплачивать определенную сумму денег каждому из своих граждан, как правило, ежемесячно, вне зависимости от их дохода или трудоустроенности», — поясняет издание.

Как пишет Business Insider, выплаты могут заменить социальные пособия, получение которых осложняют бюрократические проволочками.

Сторонники выплат уверены, что базовый доход снизит неравенство в доходах и улучшит благосостояние людей, обеспечив им больше финансовой уверенности.

Противники убеждены, что это слишком дорогая мера, из-за которой у людей не будет мотивации идти работать.

Сама идея заинтересовала власти из-за растущего финансового неравенства среди людей.

Креативные нищие. опубликовано на ha-ha.ru

Стоит отметить, что аналогичный эксперимент проводили в Финляндии с января 2017 года по декабрь 2018 года. Опыт показал, что уровень безработицы не падает, но люди чувствуют себя счастливее.

Две тысячи человек получали по 560 евро в месяц — это сильно ниже прожиточного минимума в Финляндии, который в 2018 году составлял 1160 евро. В 2020 году — 1306 евро (примерно 114 тыс. рублей).

Напомним, прожиточный минимум в Алтайском крае вырос на пять пачек «доширака» и составил 9 960 рублей (примерно 114 евро).

При этом, что примечательно, выросший минимум оказался ниже, чем был год назад — в течение целого года показатель снижался на фоне якобы дешевеющих продуктов.