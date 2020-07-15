Прожиточный минимум на Алтае вырос на пять пачек «доширака». Но все равно ниже, чем год назад

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление , которым установил величину прожиточного минимума в регионе за I квартал 2020 года.

Согласно документу, этот показатель составляет 9 960 рублей — на 256 рублей выше размера прожиточного минимума, установленного в IV квартале 2019 года.

Для трудоспособного населения — 10 628 рублей (плюс 263 рубля), для пенсионеров — 8 583 (плюс 191), для детей — 10 104 (плюс 331).

Примечательно, что в III квартале 2019 года прожиточный минимум был выше нового — его резко урезали «из-за снижения цен» в магазинах. Собственно, по этой же причине урезали и за IV квартал 2019 года, по сравнению с III кварталом.

Фактически, показатель урезали два раза подряд. Для сравнения, в III квартале 2019 года были следующие числа: минимум — 10 050 рублей (за I квартал 2020 года на 90 рублей меньше), для трудящихся -10 731 (минус 103), для пенсионеров — 8 681 (минус 98), для детей — 10 146 (минус 42).

А во II квартале 2019 года показатели были еще лучше — сам прожиточный минимум был выше на 144 рубля, чем за III квартал 2019 года.

Деньги. CCO.

Так что год назад прожиточный минимумум в Алтайском крае был выше. Можно сделать вывод, что за год цены в магазинах хоть и незначительно, но приятно так стали ниже.

Ранее эксперты заявили о маловероятности достижения заявленных Путиным целей по снижению бедности.

Что такое прожиточный минимум

Это стоимостная оценка потребительской корзины. В расчет также входят расходы по обязательным платежам и сборам.

Величина прожиточного минимума влияет на определение размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.