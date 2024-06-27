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Жизнь

Гиббона и харзу готовятся встречать в Барнаульском зоопарке

Сейчас в Барнаульском зоопарке активно строится несколько новых вольеров. В них поселятся очаровательные жители, которых раньше в зоопарке не было. Об этом рассказал altapress.ru директор зоопарка Сергей Писарев. Что за вольеры и что еще строят в зоопарке — читайте в материале.

Гиббон. Обезьяна. Примат.
Гиббон. Обезьяна. Примат.
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Главная радость зоопарка — огромный новый вольер для гиббона.

Строительство новых вольеров в Барнаульском зоопарке. Июнь 2024.
Строительство новых вольеров в Барнаульском зоопарке. Июнь 2024.
Анна Зайкова
Гиббон. Обезьяна. Примат.
Гиббон. Обезьяна. Примат.
CC0

«‎Ему нужно много места. Поэтому такой большой вольер всего для одной обезьянки. Он поселится у нас, когда мы закончим со стройкой. Приедет к нам из Новосибирска, всех позовем его встречать, будет большое событие», — рассказал Сергей Писарев.

Гиббоны — человекообразные приматы, обитающие в Юго-Восточной Азии. Вид занесен в Красную книгу.

Сейчас новому обитателю в зоопарке уже ищут пару, но пока безуспешно — гиббонов в России мало.

Еще один вольер, ‎не менее шикарный, готовят для желтогрудой куницы харзы. Из всех куньих она самая большая — и самая яркая.

Строительство новых вольеров в Барнаульском зоопарке. Июнь 2024.
Строительство новых вольеров в Барнаульском зоопарке. Июнь 2024.
Анна Зайкова
Харза, или желтогрудая куница.
Харза, или желтогрудая куница.
CC0
Харза, или желтогрудая куница.
Харза, или желтогрудая куница.
CC0

Еще одно обновление — зона вольера, где раньше жили верблюды. Корабли пустыни переехали, а на их прежнем месте возводят новый вольер для леопарда, побольше. Вокруг него все будет облагорожено, выложено плиткой.

Строительство новых вольеров в Барнаульском зоопарке. Июнь 2024.
Строительство новых вольеров в Барнаульском зоопарке. Июнь 2024.
Анна Зайкова

Директор зоопарка сообщил, что открытие новых вольеров состоится уже скоро. Сейчас полным ходом идет завершение строительства.

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