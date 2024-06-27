Гиббона и харзу готовятся встречать в Барнаульском зоопарке

Главная радость зоопарка — огромный новый вольер для гиббона.
«Ему нужно много места. Поэтому такой большой вольер всего для одной обезьянки. Он поселится у нас, когда мы закончим со стройкой. Приедет к нам из Новосибирска, всех позовем его встречать, будет большое событие», — рассказал Сергей Писарев.
Гиббоны — человекообразные приматы, обитающие в Юго-Восточной Азии. Вид занесен в Красную книгу.
Сейчас новому обитателю в зоопарке уже ищут пару, но пока безуспешно — гиббонов в России мало.
Еще один вольер, не менее шикарный, готовят для желтогрудой куницы харзы. Из всех куньих она самая большая — и самая яркая.
Еще одно обновление — зона вольера, где раньше жили верблюды. Корабли пустыни переехали, а на их прежнем месте возводят новый вольер для леопарда, побольше. Вокруг него все будет облагорожено, выложено плиткой.
Директор зоопарка сообщил, что открытие новых вольеров состоится уже скоро. Сейчас полным ходом идет завершение строительства.
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