Реальная угроза. Гидрологи дали прогноз по паводку в 2021 году на Алтае

Первая волна паводка может стать серьезным испытанием.
«Половодье может пойти по сценарию 2018 года. Мы можем наблюдать влияние такого не очень благоприятного фактора, как промерзание грунтов. И в процессе снеготаяния будет наблюдаться интенсивный сток талых вод в речную сеть, особенно в случае дружной весны», — цитируют «Вести» научного сотрудника лаборатории гидрологии и геоинформатики ИВЭП СО РАН Светлану Самойлову.
В 2018 году запасы снега в крае были максимальными за всю историю метеонаблюдений, с 1836 года.
Режим ЧС в регионе вводили 27 марта и сняли 23 апреля 2018 года.
Ранее стало известно, что в 2021 году в зону риска в Сибири могут попасть более 700 пунктов с населением более 180 тыс. человек, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков автомобильных дорог.