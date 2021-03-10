Реальная угроза. Гидрологи дали прогноз по паводку в 2021 году на Алтае

Паводок в 2021 году в Алтайском крае может пойти по сценарию 2018 года, считают специалисты. Тогда от стихии пострадали более 25,3 тыс. жителей края.

Первая волна паводка может стать серьезным испытанием.

«Половодье может пойти по сценарию 2018 года. Мы можем наблюдать влияние такого не очень благоприятного фактора, как промерзание грунтов. И в процессе снеготаяния будет наблюдаться интенсивный сток талых вод в речную сеть, особенно в случае дружной весны», — цитируют «Вести» научного сотрудника лаборатории гидрологии и геоинформатики ИВЭП СО РАН Светлану Самойлову.

В 2018 году запасы снега в крае были максимальными за всю историю метеонаблюдений, с 1836 года.

Режим ЧС в регионе вводили 27 марта и сняли 23 апреля 2018 года.

Ранее стало известно, что в 2021 году в зону риска в Сибири могут попасть более 700 пунктов с населением более 180 тыс. человек, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков автомобильных дорог.