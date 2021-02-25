Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -17°C
Жизнь

Подготовку Алтая и других регионов Сибири к паводку в 2021 году проверил полпред Меняйло

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провел совещание по вопросу подготовки к паводку в 2021 году.

Паводок на Алтае 2018.
Паводок на Алтае 2018.

По данным синоптиков, в марте температуру прогнозируют выше обычного на 1−3 градуса. В случае обильных осадков возможны подъемы уровня воды до опасных отметок и ледяных заторов.

«В зону риска могут попасть более 700 пунктов с населением более 180 тысяч человек, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков автомобильных дорог», — отметили в МЧС.

Меняйло отметил необходимость мер по снижению социальных и экономических рисков — создать запасы продуктов, питьевой воды и медикаментов, информировать и обезопасить граждан.

Также среди первоочередных мер — своевременное закрытие и разрушение ледовых переправ на реках, чернение льда и проведение взрывных работ, устранение заторов под мостами.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк

«В городах округа необходимо вывезти снег, подготовить системы отвода талых вод», — предупредил Меняйло региональные власти.

На данный момент в СФО расположено 1196 комплексов гидротехнических сооружений. При этом около 300 из них не получили оценку рисков — не установлен класс опасности, не получены декларации безопасности.

«Дополнительное внимание следует уделить бесхозяйным гидротехническим сооружениям, их на территории округа 185. На сегодняшний день только в Республике Алтай и Томской области для всех объектов определены собственники и получены декларации безопасности», — подчеркнули в ходе совещания.

Также необходимо утвердить границы зон затопления и подтопления. Пока они установлены только в Новосибирской области, завершается работа в Иркутской области и Республике Алтай.

«В остальных регионах нужно ускорить эту работу <…> Мы должны быть готовы к любому развитию паводковой ситуации. При этом нельзя забывать, что эпидемия коронавирусной инфекции продолжается. Поэтому планировать противопаводковые мероприятия важно с учетом санитарных и эпидемиологических норм и правил», — подчеркнул Меняйло.

Кстати, накануне алтайские спасатели облетели горы, чтобы спрогнозировать паводок. Эксперты отметили, что за последние годы на Алтае весеннее половодье проходило по нескольким контрастным сценариям.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость