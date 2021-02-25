Подготовку Алтая и других регионов Сибири к паводку в 2021 году проверил полпред Меняйло

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провел совещание по вопросу подготовки к паводку в 2021 году.

По данным синоптиков, в марте температуру прогнозируют выше обычного на 1−3 градуса. В случае обильных осадков возможны подъемы уровня воды до опасных отметок и ледяных заторов.

«В зону риска могут попасть более 700 пунктов с населением более 180 тысяч человек, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков автомобильных дорог», — отметили в МЧС.

Меняйло отметил необходимость мер по снижению социальных и экономических рисков — создать запасы продуктов, питьевой воды и медикаментов, информировать и обезопасить граждан.

Также среди первоочередных мер — своевременное закрытие и разрушение ледовых переправ на реках, чернение льда и проведение взрывных работ, устранение заторов под мостами.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк

«В городах округа необходимо вывезти снег, подготовить системы отвода талых вод», — предупредил Меняйло региональные власти.

На данный момент в СФО расположено 1196 комплексов гидротехнических сооружений. При этом около 300 из них не получили оценку рисков — не установлен класс опасности, не получены декларации безопасности.

«Дополнительное внимание следует уделить бесхозяйным гидротехническим сооружениям, их на территории округа 185. На сегодняшний день только в Республике Алтай и Томской области для всех объектов определены собственники и получены декларации безопасности», — подчеркнули в ходе совещания.

Также необходимо утвердить границы зон затопления и подтопления. Пока они установлены только в Новосибирской области, завершается работа в Иркутской области и Республике Алтай.

«В остальных регионах нужно ускорить эту работу <…> Мы должны быть готовы к любому развитию паводковой ситуации. При этом нельзя забывать, что эпидемия коронавирусной инфекции продолжается. Поэтому планировать противопаводковые мероприятия важно с учетом санитарных и эпидемиологических норм и правил», — подчеркнул Меняйло.

Кстати, накануне алтайские спасатели облетели горы, чтобы спрогнозировать паводок. Эксперты отметили, что за последние годы на Алтае весеннее половодье проходило по нескольким контрастным сценариям.