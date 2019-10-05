Гидромет: зима в России укорачивается

По его словам, уменьшается промежуток времени между теми периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и устойчивым положительным значениям.

Вильфанд пояснил это на примере Москвы. За последние годы январские температуры в столице повысились в среднем на два градуса. Такая же тенденция наблюдается и летом, но не так интенсивно.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость», — поясняет Вильфанд.

Ранее atapress.ru писал, что предстоящая зима в Алтайском крае не обещает каких-либо серьезных погодных аномалий.