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Жизнь

Гидромет: зима в России укорачивается

Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, заявил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Снег. Зима.
Снег. Зима.
Настасья Коваленко

По его словам, уменьшается промежуток времени между теми периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и устойчивым положительным значениям.

Вильфанд пояснил это на примере Москвы. За последние годы январские температуры в столице повысились в среднем на два градуса. Такая же тенденция наблюдается и летом, но не так интенсивно.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость», — поясняет Вильфанд.

Ранее atapress.ru писал, что предстоящая зима в Алтайском крае не обещает каких-либо серьезных погодных аномалий.

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