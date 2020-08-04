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Жизнь

Гидрометцентр предупредил Алтайский край об опасном солнце

В нескольких регионах России синоптики прогнозируют повышенный индекс ультрафиолетового излучения. В число «счастливчиков» попал и Алтайский край.

Пляж. Солнцезащитный крем.
Пляж. Солнцезащитный крем.
СС0

«Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области — в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе 6−7 единиц. Это значит, что нужно будет соблюдать меры безопасности», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Также повышенное ультрафиолетовое излучение, достигающее 7 единиц, прогнозируется в Алтайском крае и Тыве в ближайшее время.

Для характеристики УФ-индекса существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При индексе равном или превышающем 3 необходимо применять защитные средства от солнца.

Ранее altapress.ru узнал, что синоптики продлят штормовое предупреждение из-за жары в Алтайском крае.

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