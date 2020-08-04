Гидрометцентр предупредил Алтайский край об опасном солнце

«Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области — в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе 6−7 единиц. Это значит, что нужно будет соблюдать меры безопасности», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Также повышенное ультрафиолетовое излучение, достигающее 7 единиц, прогнозируется в Алтайском крае и Тыве в ближайшее время.
Для характеристики УФ-индекса существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При индексе равном или превышающем 3 необходимо применять защитные средства от солнца.
Ранее altapress.ru узнал, что синоптики продлят штормовое предупреждение из-за жары в Алтайском крае.