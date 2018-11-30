Гидрометцентр рассказал, какой будет погода в России в декабре

В европейской части России в декабре температура воздуха будет близкой к норме, но Северо-Западном федеральном округе — будет немного теплее обычного. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в интервью РИА Новости.

На градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири. При этом на юго-западе и юго-востоке Сибири будет на градус ниже, а на остальной территории азиатской части страны — близкой к норме, пояснил метеоролог.

Обильные осадки ожидаются в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а на юге Центрального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах снега будет меньше.

В декабре меньше среднего будут осадки на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, на большей части Красноярского края, на севере Иркутской области и Бурятии, в Якутии и Магаданской области, на севере Забайкалья, Амурской области и Камчатки. А вот на юге Хабаровского и в Приморском краях — больше среднего. В остальных регионах страны — около нормы.