Мокрый снег и усиление ветра: в Алтайском крае снова испортится погода

В отдельных районах Алтайского края 29 ноября ухудшится погода. Возможны осадки и усиление ветра, пишет ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков возможен снег, днем мокрый снег. Кроме того, местами прогнозируют метель, гололед. Ветер усилится до 23 м/с.

Напомним, в последние дни осени на юге Сибири из-за проходящего циклона пройдут обильные снегопады. Ожидаются метели и резкое усиление ветра. Также похолодает.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.