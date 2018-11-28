Синоптики предупреждают, что на Алтае резко похолодает: с +6 до -28

Так по данным ведомства, в Алтайском крае 29 ноября ожидается днем +2 градуса, 1 декабря -14, 3 декабря -19, а 4 декабря уже -25. Причем, в ночь с 3 на 4 декабря температура опустится до -28 градусов.
29 и 30 ноября синоптики ждут сильного ветра в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. В четверг ветер разгонится до 17−22 м/с, а 30 ноября до 24 м/с.
30 ноября в Республике Алтай при этом температура может повысится до +1…+6 градусов. Здесь ожидаются снег, метель, ветер в горах до 25 м/с.