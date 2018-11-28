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Синоптики предупреждают, что на Алтае резко похолодает: с +6 до -28

В последние дни осени на юге Сибири из-за проходящего циклона пройдут обильные снегопады. Ожидаются метели и резкое усиление ветра. На западе южной Сибири синоптики при переходе осени в зиму прогнозируют резкие перепады температуры с похолоданием сразу на 10−15 градусов, пишет Гидрометцентр.

Песец в барнаульском зоопарке зимой.
Песец в барнаульском зоопарке зимой.
altapress.ru

Так по данным ведомства, в Алтайском крае 29 ноября ожидается днем +2 градуса, 1 декабря -14, 3 декабря -19, а 4 декабря уже -25. Причем, в ночь с 3 на 4 декабря температура опустится до -28 градусов.

29 и 30 ноября синоптики ждут сильного ветра в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. В четверг ветер разгонится до 17−22 м/с, а 30 ноября до 24 м/с.

30 ноября в Республике Алтай при этом температура может повысится до +1…+6 градусов. Здесь ожидаются снег, метель, ветер в горах до 25 м/с.

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