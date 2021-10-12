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Жизнь

Гигантская лужа появилась в Бийске на дороге, где накануне устранили проблему с лужами

Житель Бийска Александр Покровский рассказал в паблике «Барнаул 22», как в алтайском наукограде решили проблему с лужами на недавно отремонтированной улице Декабристов.

Лужа в Бийске на дороге, где решили проблему с лужей.
Лужа в Бийске на дороге, где решили проблему с лужей.
vk.com/barneos22.

В Бийске сделали ремонт дороги по улице Декабристов. Появились проблемы с лужами.

«30 сентября администрация Бийска сообщила, что „проблема отвода ливневой воды будет решена“ после прокладки труб к емкостям для ее сбора», — рассказал Александр.

В октябре на улице провели раскопки, подвели обещанные и необходимые трубы. Впрочем, лужа вскоре вернулась и, судя по всему, значительно укрупнилась в размерах.

«Вот такое вот море», — рассказал автор видео, показав масштабы лужи.

В комментариях к записи отметили, что это не просто лужа, а «контроль качества проведенных работ». В том смысле, что лужа показывает отсутствие трещин в новом асфальте.

«Видно, что старались, хорошо держит асфальт, без трещин», «Кстати, да — качественно укатали, даже возле бордюров»: отметили жители Бийска.

Также напомнили, что ждать осталось недолго — скоро зима, а значит и дорога будет ровная и без гигантской лужи.

Ранее в Барнауле на видео огромной лужи наложили шум прибоя с криками чаек, и машины получились как яхты.

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