13 октября
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Жизнь

Гигантские крысы-спасатели приступили к тренировкам

Гигантские гамбийские крыс начали тренироваться для проведения поисково-спасательных работ, говорится на официальном сайте APOPO.

Крыса.
Крыса.
visualhunt.com

Эти крысы легко поддаются дрессировке и могут проникать в места, недоступные собакам.

Крысы должны облегчить поиск людей во время чрезвычайных ситуаций. Например, при землетрясениях — когда под завалами домов остаются люди, которых трудно найти даже при режиме тишины.

У грызунов есть маленькие рюкзаки, в которых — фонарь, GPS-передатчик, камера и рация, пишет Газета.Ru.

Это снаряжение позволяет спасателям отслеживать грызуна и поддерживать связь с человеком, которого крыса нашла.

Тренировки проходят в Танзании.

Об организации

АРОРО обучает крыс поиску неразорвавшихся наземных мин и выявлению случаев туберкулеза по запаху.

Между тем крысы и блохи атаковали сибирскую школу, которой хотели запугать НАТО.

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