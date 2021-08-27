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Жизнь

Гигантский астероид опять несется к Земле

В сентябре над Землей пролетит астероид диаметром примерно 774 метра, сообщает лаборатория NASA.

Астероид в космосе.
Астероид в космосе.
www.nat-geo.ru

Небесное тело под номером 2010 RJ53 более чем вдвое превышает Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Астероид должен пролететь мимо Земли 9 сентября.

Он пройдет в 366 тыс. км от планеты — окажется ближе к ней, чем Луна, которая находится в 384 тыс. км.

Опасности для Земли нет, однако ученые не исключают, что гравитационные буксиры могут изменить траекторию космического объекта, пишет «Росбалт».

Астероид, относящийся к потенциально опасным, 21 августа приближался к нашей планете на минимальное расстояние.

Ранее в NASA отмечали — Земля свободна от любого риска столкновения с астероидом в следующем столетии.

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