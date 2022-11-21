21 ноября
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Жизнь

Размером со школьника. Гигантский кролик поселится в Барнаульском зоопарке

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев опубликовал в своих соцсетях фотографии с огромным кроликом, умилив фолловеров.

Гигантский кролик поселится в барнаульском зоопарке
Гигантский кролик поселится в барнаульском зоопарке
vk.com/id179756346

«Сегодня я пообщался вот с таким красавчиком. Потрясающий. Добрый. Мягкий. Любопытный. И огромный. Это все про кролика», — написал Писарев.

Также он добавил, что гигантский ушастик скоро приедет в зоопарк, «Новый год встречать».

Комментаторы удивились размерам крола.

«Боже, если бы я увидела такого в интернете, я бы подумала, что это фотошоп. Он размером с ребенка младшего школьного возраста», «Вот это красотун!», «Порода Великан», «Хозяин 2023 года», «Как я вам завидую, такую прелесть с удовольствием потискала бы», — написали они.

Ранее Барнаульский зоопарк показал своих животных, которые «гуляют сами по себе» — и это совсем не кошки.

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