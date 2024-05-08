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Жизнь

Гигантский морской зверь подплыл близко к берегу и умер

15-метрового сельдяного кита (финвала) нашли утром в воде у берега в американском штате Делавэр, пишет Miami Herald.

Животное было крайне истощено. Ученые предположили, что кит болен. Представители этого вида приближаются к суше только в тех случаях, когда больше не могут всплывать на поверхность за воздухом.

Морские исследователи планировали дать киту успокоительное, чтобы облегчить его страдания, однако не смогли приблизиться к нему из-за высокого уровня воды, указывает Lenta.ru.

Ночью кит испустил последний вздох.

Ранее гигантского морского зверя заметили у российского побережья.

Это произошло возле мурманского села Териберка.

Млекопитающее резвилось в Баренцевом море. Но кит не показывался полностью, а над водой можно было заметить его мощную спину.

Финвал — близкий родственник синего кита и считается вторым по величине животным планеты.

Размер

Длина тела взрослых особей может достигать 27 метров, а их вес — 75 тонн.

Местные жители заметили гигантского морского зверя — финвала.

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