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Жизнь

Гигантского морского зверя заметили у российского побережья

У российского побережья местные жители заметили гигантского морского зверя — финвала.

Кит в море
Кит в море
Открытые источники

Это произошло возле мурманского села Териберка.

Млекопитающее резвилось в Баренцевом море. Но кит не показывался полностью, а над водой можно было заметить его мощную спину, указывает Lenta.ru.

Финвал — близкий родственник синего кита и считается вторым по величине животным планеты.

Размер

Длина тела взрослых особей может достигать 27 метров, а их вес — 75 тонн.

Ранее сообщалось, как из ледяного плена спаслась стая косаток. Тогда у побережья Японии в дрейфующем льду застряли около 17 косаток.

Они погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки. Среди них были и взрослые животные, и детеныши. Во второй половине дня все особи исчезли под водой.

Позже местные чиновники сообщили, что дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Скорее всего, косатки смогли благополучно выбраться.

Также группа косаток пыталась съесть заживо двух серых китов.

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