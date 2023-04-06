7 апреля
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Жизнь

Группа косаток пыталась съесть заживо двух серых китов

Группа косаток напала на двух взрослых серых китов у побережья Калифорния, пишет Daily Mail.

Косатки.
Косатки.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Нападение более 30 хищников длилось около пяти часов.

Обычно косатки охотятся на детенышей. Но в этот раз хищницы атаковали двух взрослых китов, пишет Lenta.ru.

Ранее туристы с вертолета увидели, как на исландский берег выбросило около 60 китов. Морские биологи уверены — киты попали на отмель из-за отлива и не смогли вернуться на глубину.

В 2017 году гренландский кит, застрял на мелководье в устье реки во время отлива в бухте Панкова на острове Большой Шантар Хабаровского края. Была развернута целая спасательная операция.

Сотрудники национального парка «Шантарские острова» подключились к спасению 13-метрового китенка. Они спустили лодку и подошли к киту. Спрыгнули в ледяную воду и полили кита сначала с одной стороны, а потом с другой. Во время прилива ночью кит уплыл на свободу.

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