Из ледяного плена спаслась стая косаток

У побережья Японии в дрейфующем льду застряли около 17 косаток, сообщает ТАСС .

У побережья острова Хоккайдо на севере Японии в ледяной плен попали косатки.

Они погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки. Среди них были и взрослые животные, и детеныши. Во второй половине дня все особи исчезли под водой.

Позже местные чиновники сообщили, что дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Скорее всего, косатки смогли благополучно выбраться.

Ранее группа косаток пыталась съесть заживо двух серых китов.

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