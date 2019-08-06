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Жизнь

Гигантский смерч над Сочи попал на видео

5 августа очевидцы сняли на видео смерч, бушующий в Сочи. На кадрах видно, как огромная воронка высотой несколько десятков метров движется к побережью, сообщает РИА «Новости».

Смерч.
Смерч.
unsplash.com

Гигантский водный столб прошел совсем близко от жилых домов.

В воскресенье в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей. На побережье прогнозируют сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду, на Черном и Азовском морях — сильные штормы. На территории Сочи по-прежнему сохраняется угроза формирования смерчей.

25 июля в Сочи из-за мощного ливня обрушился участок федеральной трассы. «Джубга — Сочи» — это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.

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