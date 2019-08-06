Гигантский смерч над Сочи попал на видео

Гигантский водный столб прошел совсем близко от жилых домов.
В воскресенье в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей. На побережье прогнозируют сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду, на Черном и Азовском морях — сильные штормы. На территории Сочи по-прежнему сохраняется угроза формирования смерчей.
25 июля в Сочи из-за мощного ливня обрушился участок федеральной трассы. «Джубга — Сочи» — это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.